Компании «АртСтройТехнология» приглашает на работу специалистов и бригады рабочих специальностей 07.04.2021 АртСтройТехнология

В компании «АртСтройТехнология» открыты вакансии рабочих специальностей для реализации объектов строительства в Зеленограде и Москве.

Вакансии:

  • Отделочники следующих квалификаций: каменщики, штукатуры, маляры, гипсокартонщики, плиточники.
  • Электромонтажники внутренних сетей и оборудования 4-6 разряда.
  • Монтажники слаботочных систем: СКУД, ОПС, СОТ, СКС, КИПиА 4-6 разряда.
  • Слесари-сантехники внутренних систем водопровода, канализации, отопления.
  • Монтажники систем вентиляции и кондиционирования.
  • Монтажники наружных трубопроводов (водопровод, теплосеть, канализация).
  • Сварщики (НАКС).
  • Монтажники технологического оборудования.
  • Монолитчики.
  • Разнорабочие

Условия работы:  

  • График работы 5/2, вахта    
  • Рабочая смена 11 часов 
  • Оплата труда 2700-3500 руб./смена 
  • Трудоустройство по договору ГПХ, договору подряда, трудовому договору.

Контактные телефоны отдела кадров «АртСтройТехнология»: 8-964-712-49-02, 8-495-725-08-25
Все вакансии компании смотрите по ссылке.

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Метки:
строительство, работа
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