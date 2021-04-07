В компании «АртСтройТехнология» открыты вакансии рабочих специальностей для реализации объектов строительства в Зеленограде и Москве.
Вакансии:
- Отделочники следующих квалификаций: каменщики, штукатуры, маляры, гипсокартонщики, плиточники.
- Электромонтажники внутренних сетей и оборудования 4-6 разряда.
- Монтажники слаботочных систем: СКУД, ОПС, СОТ, СКС, КИПиА 4-6 разряда.
- Слесари-сантехники внутренних систем водопровода, канализации, отопления.
- Монтажники систем вентиляции и кондиционирования.
- Монтажники наружных трубопроводов (водопровод, теплосеть, канализация).
- Сварщики (НАКС).
- Монтажники технологического оборудования.
- Монолитчики.
- Разнорабочие
Выполненные работы от компании «АртСтроийТехнология»
фото: @t.design.ru
Условия работы:
- График работы 5/2, вахта
- Рабочая смена 11 часов
- Оплата труда 2700-3500 руб./смена
- Трудоустройство по договору ГПХ, договору подряда, трудовому договору.
Контактные телефоны отдела кадров «АртСтройТехнология»: 8-964-712-49-02, 8-495-725-08-25
Все вакансии компании смотрите по ссылке.
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