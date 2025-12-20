Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом 20.12.2025 Реклама ИП МИЛЕШКИН Н.С. ИНН:773575455362 erid:2Vtzquk2Vt6

Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
Траву в снег кладут в 14-м микрорайоне Новости
Каток с искусственным льдом у корпуса 2034 наконец открылся Новости
Новые экспонаты времён Великой Отечественной войны появились в Музее Матушкино Афиша
Зеленоградские предприятия НИИМЭ и НИИТМ собрали первые в России установки для ключевых операций производства микросхем Новости
Две с половиной тысячи квартир в 12-м микрорайоне остались без отопления Новости
Солнце, двое, любовь — и тонкий лёд на Школьном озере Жизнь
Только дети умеют по-настоящему ждать Новый год. «Нарния», «Кот-олень» и другие новогодние сюжеты с детских картин украсили библиотеку в 6-м микрорайоне Новости
Когда и почему зимой чаще сбивают пожилых пешеходов Новости
В этот день, ровно 200 лет назад, 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Казалось бы, при чём здесь Зеленоград? Новости
Учёный из Зеленограда получил «Научную премию Сбера» за ИИ в проектировании микросхем Новости
Фотовыставка про зеленоградских спасателей открылась на площади Юности Афиша
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
На лыжной трассе за горбольницей планируют начать делать искусственный снег Новости
Хулиганы поломали холодильное оборудование на катке в 20-м микрорайоне Новости
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
