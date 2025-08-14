Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт
Вы тоже помните, как в сентябре ребёнок с трудом просыпается, в дневнике появляются первые двойки, а в семье — первые бессонные ночи над домашкой?
Можно иначе.
С 25 по 29 августа в Школе IQ007 Зеленограда — интенсив «IQ START», который помогает школьникам за 5 дней вспомнить, закрепить и прокачать ключевые навыки перед учебным годом.
Почему это важно родителям:
— Ребёнок начинает учёбу спокойно и уверенно, без стресса.
— Вы экономите нервы, время и энергию всей семьи.
— Поддержка профессиональных педагогов помогает избежать «разгона» в сентябре, когда уже поздно догонять.
Что будет на интенсиве:
— Чтение и память — быстрее запоминаем, глубже понимаем.
— Нейрокаллиграфия и русский — грамотность и красивый почерк без слёз.
— НейроEnglish — лёгкий старт в английский.
— Мини-группы до 6 человек — максимум внимания каждому.
Стоимость при ранней оплате:
До 15.08 — 27 135 рублей (вместо 30 150 рублей)
До 22.08 — 28 643 ?
+7-922-638-31-21
Дайте ребёнку фору на весь учебный год — всего за 5 дней.
Всем участникам интенсива специальные условия на обучение в Школе iq007.