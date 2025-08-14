Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт

Вы тоже помните, как в сентябре ребёнок с трудом просыпается, в дневнике появляются первые двойки, а в семье — первые бессонные ночи над домашкой?

Можно иначе.

С 25 по 29 августа в Школе IQ007 Зеленограда — интенсив «IQ START», который помогает школьникам за 5 дней вспомнить, закрепить и прокачать ключевые навыки перед учебным годом.

Почему это важно родителям:

— Ребёнок начинает учёбу спокойно и уверенно, без стресса.

— Вы экономите нервы, время и энергию всей семьи.

— Поддержка профессиональных педагогов помогает избежать «разгона» в сентябре, когда уже поздно догонять.

Что будет на интенсиве:

— Чтение и память — быстрее запоминаем, глубже понимаем.

— Нейрокаллиграфия и русский — грамотность и красивый почерк без слёз.

— НейроEnglish — лёгкий старт в английский.

— Мини-группы до 6 человек — максимум внимания каждому.





Стоимость при ранней оплате:



До 15.08 — 27 135 рублей (вместо 30 150 рублей)

До 22.08 — 28 643 ?





Дайте ребёнку фору на весь учебный год — всего за 5 дней.





Всем участникам интенсива специальные условия на обучение в Школе iq007.