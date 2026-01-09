Кофейня «Хвоя»: кофе, выпечка и спокойная атмосфера 09.01.2026 Реклама ИП Хитрин В.В. ИНН:743402438771 erid:2VtzqxfGx5Y

Пусть этот год начнётся медленно — с тёплого пледа, спокойных мыслей и чашки хорошего кофе ?

Кофейня «Хвоя» предлагает гостям атмосферу уюта и спокойствия в тихом районе города. Здесь можно забыть о суете, насладиться ароматом свежего кофе и ощущением тишины

Каждое утро в кофейне выпекают свежую выпечку, предлагают разнообразные десерты и другие угощения, которые идеально сочетаются с авторскими напитками. Пространство подойдёт как для отдыха, так и для работы — в заведении есть стабильный wi-fi и удобные места для работы.

В «Хвое» проходят встречи, лекции и тематические мероприятия, где можно познакомиться с новыми людьми и провести время в тёплой, дружеской атмосфере.

Кофейня «Хвоя» открыта для всех, кто ищет место, где приятно провести утро, поработать днём или просто насладиться моментом за чашкой кофе


Георгиевский проспект 37к1

8:00-21:00, каждый день и без выходных.

Можно присоседиться в группу в телеграмме
