Уважаемые родители! Клуб Robotstime рад предложить вам дополнительную услугу «Группа кратковременного пребывания» для детей возраста 2,5 до 5 лет на внебюджетной основе.
График работы группы:
По будням: утро с 08:30 до 12:30 или 9:00 до 13:00, вечер с 14:00 до 18:00.
Стоимость:
- Месяц (21-23 рабочих дня) — 12500 рублей
- 12 посещений — 8400 рублей
- разовое пробное посещение — 1000 рублей.
Запись производится по адресу: Солнечногорский район, Коттеджный поселок «Голубое», улица Цветочная, дом 57, напротив ЖК «Мелодия Леса».
Справочная информация по телефону: +7(495)005-31-68
- Окружающий мир
- Логика
- Сенсорика
- Развитие речи
- Творчество
- Конструирование
- Театральная деятельность
- Сказкотерапия
- Этикет-навыки
- И конечно увлекательное игры и развлечения
Каждое занятие состоит из нескольких блоков. Смена деятельности не даёт малышам почувствовать усталость.
У посещения подобных групп есть масса преимуществ. Прежде всего здесь малыш быстрей адаптируется, и приучается общаться с другими ребятами и взрослыми. Часто маленькие детки на первых занятиях ведут себя беспокойно, им некомфортно. Не спешите отказываться от занятий, каждый ребёнок индивидуален и ему нужно время привыкнуть к педагогам и новому окружению!
Кроме того, у родителей появляется несколько часов свободного времени, которые они могут потратить на свои дела.
При посещении занятий требуется справка педиатра о состоянии здоровья ребенка, сменная обувь малышей и хорошее настроение.
Распорядок дня:
- Приход детей
- Утренняя зарядка
- Образовательная деятельность
- Игры
- Подготовка к прогулке
- Прогулка на свежем воздухе
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
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