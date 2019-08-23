Клуб Robotstime приглашает детей от 2,5 до 5 лет в группу кратковременного пребывания 23.08.2019 Клуб Robotstime

Уважаемые родители! Клуб Robotstime рад предложить вам дополнительную услугу «Группа кратковременного пребывания» для детей возраста 2,5 до 5 лет на внебюджетной основе.

График работы группы:

По будням: утро с 08:30 до 12:30 или 9:00 до 13:00, вечер с 14:00 до 18:00.

Стоимость:

  • Месяц (21-23 рабочих дня) — 12500 рублей
  • 12 посещений — 8400 рублей
  • разовое пробное посещение — 1000 рублей.

Запись производится по адресу: Солнечногорский район, Коттеджный поселок «Голубое», улица Цветочная, дом 57, напротив ЖК «Мелодия Леса».

Справочная информация по телефону: +7(495)005-31-68

Ваших детей ждет большой комплекс интересных и развивающих занятий:

  • Окружающий мир
  • Логика
  • Сенсорика
  • Развитие речи
  • Творчество
  • Конструирование
  • Театральная деятельность
  • Сказкотерапия
  • Этикет-навыки
  • И конечно увлекательное игры и развлечения

Каждое занятие состоит из нескольких блоков. Смена деятельности не даёт малышам почувствовать усталость.

У посещения подобных групп есть масса преимуществ. Прежде всего здесь малыш быстрей адаптируется, и приучается общаться с другими ребятами и взрослыми. Часто маленькие детки на первых занятиях ведут себя беспокойно, им некомфортно. Не спешите отказываться от занятий, каждый ребёнок индивидуален и ему нужно время привыкнуть к педагогам и новому окружению!

Кроме того, у родителей появляется несколько часов свободного времени, которые они могут потратить на свои дела.

При посещении занятий требуется справка педиатра о состоянии здоровья ребенка, сменная обувь малышей и хорошее настроение.

Распорядок дня:

  • Приход детей
  • Утренняя зарядка
  • Образовательная деятельность
  • Игры
  • Подготовка к прогулке
  • Прогулка на свежем воздухе

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