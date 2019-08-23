Ваших детей ждет большой комплекс интересных и развивающих занятий:

Окружающий мир

Логика

Сенсорика

Развитие речи

Творчество

Конструирование

Театральная деятельность

Сказкотерапия

Этикет-навыки

И конечно увлекательное игры и развлечения

Каждое занятие состоит из нескольких блоков. Смена деятельности не даёт малышам почувствовать усталость.

У посещения подобных групп есть масса преимуществ. Прежде всего здесь малыш быстрей адаптируется, и приучается общаться с другими ребятами и взрослыми. Часто маленькие детки на первых занятиях ведут себя беспокойно, им некомфортно. Не спешите отказываться от занятий, каждый ребёнок индивидуален и ему нужно время привыкнуть к педагогам и новому окружению!

Кроме того, у родителей появляется несколько часов свободного времени, которые они могут потратить на свои дела.

При посещении занятий требуется справка педиатра о состоянии здоровья ребенка, сменная обувь малышей и хорошее настроение.

Распорядок дня: