В новом учебном году ребят ждут на следующие направления:

Робототехника LEGO (от 4 до 14 лет)

Робототехника Arduino (от 9 до 12 лет)

Программирование Scratch (от 7 до 9 лет)

Программирование Roblox (от 9 до 12 лет)

3D-моделирование (от 7 до 9 лет).

РобоБИТ — это уникальное детское пространство, где не только обучают юных инженеров, но и дают возможность детям найти себе новых друзей с общими интересами.

В клубе ребенок может не только изучать сразу несколько современных IT-направлений, но и принимать участие в активной жизнедеятельности клуба.



Телефон: 8-925-151-69-68

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