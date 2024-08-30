Клуб по спортивному чирлидингу RockStarsCheer объявляет набор детей от 4 до 18 лет на новый спортивный сезон 2024/25.
Что получит ваш ребёнок от занятий Чир-спортом в клубе «RSC»:
- тренировки 3 раза в неделю
- выступления на соревнованиях различного уровня
- с определенного возраста получение разрядов
- тематические тренировки, летний лагерь и спортивные сборы
- результаты от занятий чирлидингом уже через месяц, с возможностью участия в соревнованиях
- развиваем, как физические данные, координацию, так и чувство ритма у каждого ребенка персонально.
Набор осуществляется по направлениям:
- танцевальное — джаз, хип-хоп
- акробатическое — чирлидинг
- акробатика
Подробности по телефону: 8-963 717-64-44
Адрес: Георгиевский проспект дом 5, стр 1, здание научного центра.
Ждут именно тебя!
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