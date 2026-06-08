Клининговая компания Чисто.pro — это команда профессиональных клинеров, которые обеспечат безупречную чистоту в вашем доме, коттедже, квартире или коммерческом помещении.
Чисто.pro предлагает:
— генеральную уборку
— уборку после строительства и ремонта
— мойку окон
— химчистку мягкой мебели
— чистку портьер и римских штор пароочистителем
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В работе используют только профессиональную химию и технику KARCHER
Работают в Зеленограде и ближайшем Подмосковье.
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