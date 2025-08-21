Не хотите тратить свое время на уборку?

Вам нужна профессиональная химия и оборудование для клининга?

Клининговая компания «Золушка» — профессиональная клининговая компания, работающая на Российском рынке более 17 лет. Предоставляет полный спектр услуг по уборке и химической чистке, а в своей работе всегда учитывает новые тенденции клининга и с успехом применяет их на практике

23 августа «Золушка» открывает свои двери для всех посетителей по адресу — Зеленоград, корпус 1448, помещение 5





Это не просто офис, где вы можете заказать услуги компании такие как:

Уборка дома или квартиры

Мойка окон и витрин

Химчистка ковров и мягкой мебели

Сервис сменных ковров





Это единственное в Москве пространство, куда вы можете прийти, и вам помогут с любым вопросом, связанным с чистотой:

Получить консультацию

Заказать услугу

Купить профессиональную химию и оборудование

Пройти обучение в сфере клининга





В честь открытия 23 и 24 августа «Золушка» проводит конкурс, в котором будут разыграны следующие призы:

Сертификат на уборку 20 000 рублей

Сертификат на химчистку ковров и мягкой мебели 10 000 рублей

Сертификат на бесплатную химчистку легкового авто





Как участвовать в конкурсе?

Подпишитесь на канал ? t.me/zolushka_cleans

Сделайте любую покупку в магазине 23 и 24 августа

Следите за итогами 25 августа на нашем канале





Приходите и успевайте до конца акции!