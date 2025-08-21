Не хотите тратить свое время на уборку?
Вам нужна профессиональная химия и оборудование для клининга?
Клининговая компания «Золушка» — профессиональная клининговая компания, работающая на Российском рынке более 17 лет. Предоставляет полный спектр услуг по уборке и химической чистке, а в своей работе всегда учитывает новые тенденции клининга и с успехом применяет их на практике
23 августа «Золушка» открывает свои двери для всех посетителей по адресу — Зеленоград, корпус 1448, помещение 5
Это не просто офис, где вы можете заказать услуги компании такие как:
- Уборка дома или квартиры
- Мойка окон и витрин
- Химчистка ковров и мягкой мебели
- Сервис сменных ковров
Это единственное в Москве пространство, куда вы можете прийти, и вам помогут с любым вопросом, связанным с чистотой:
- Получить консультацию
- Заказать услугу
- Купить профессиональную химию и оборудование
- Пройти обучение в сфере клининга
В честь открытия 23 и 24 августа «Золушка» проводит конкурс, в котором будут разыграны следующие призы:
- Сертификат на уборку 20 000 рублей
- Сертификат на химчистку ковров и мягкой мебели 10 000 рублей
- Сертификат на бесплатную химчистку легкового авто
Как участвовать в конкурсе?
- Подпишитесь на канал ? t.me/zolushka_cleans
- Сделайте любую покупку в магазине 23 и 24 августа
- Следите за итогами 25 августа на нашем канале
Приходите и успевайте до конца акции!