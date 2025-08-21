Клининговая компания «Золушка» открывается в Зеленограде 21.08.2025 Реклама ООО «Клининговая компания «Золушка» ИНН:7735579683 erid:2VtzqwCYUWn

Не хотите тратить свое время на уборку?

Вам нужна профессиональная химия и оборудование для клининга?

Клининговая компания «Золушка» — профессиональная клининговая компания, работающая на Российском рынке более 17 лет. Предоставляет полный спектр услуг по уборке и химической чистке, а в своей работе всегда учитывает новые тенденции клининга и с успехом применяет их на практике

23 августа «Золушка» открывает свои двери для всех посетителей по адресу — Зеленоград, корпус 1448, помещение 5

Это не просто офис, где вы можете заказать услуги компании такие как:

  • Уборка дома или квартиры
  • Мойка окон и витрин
  • Химчистка ковров и мягкой мебели
  • Сервис сменных ковров

Это единственное в Москве пространство, куда вы можете прийти, и вам помогут с любым вопросом, связанным с чистотой:

  • Получить консультацию
  • Заказать услугу
  • Купить профессиональную химию и оборудование
  • Пройти обучение в сфере клининга

В честь открытия 23 и 24 августа «Золушка» проводит конкурс, в котором будут разыграны следующие призы:

  • Сертификат на уборку 20 000 рублей
  • Сертификат на химчистку ковров и мягкой мебели 10 000 рублей
  • Сертификат на бесплатную химчистку легкового авто

Как участвовать в конкурсе?

  • Подпишитесь на канал ? t.me/zolushka_cleans
  • Сделайте любую покупку в магазине 23 и 24 августа
  • Следите за итогами 25 августа на нашем канале

Приходите и успевайте до конца акции!
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Концерт бард-клуба «Своя среда» — 16 августа в ДК Афиша
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру