Дети, обучающиеся в классах «Умникум», находятся на домашнем или на заочном обучении и прикреплены к школе, «Умникум» проводит для них занятия по школьной программе, готовит к контрольным, проверочным, экзаменационным работам, повышает общий уровень знаний детей, а также мотивирует их осваивать новое и интересное.



В классах дети учатся дружить, работать в команде, с уважением относиться друг к другу, учатся быть аккуратными, ответственными и самостоятельными.



Благодаря тому, что классы маленькие (не более 8 человек), дети смогут получить больше внимания от учителя — у них просто не получится не освоить программу!