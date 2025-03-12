Классы «Умникум» с английским уклоном в Зеленограде 12.03.2025 Реклама ООО «ГРИНФОРТ» ИНН:7735597717 erid:2VtzqvJnJ6B

  • Дружная команда талантливых и профессиональных педагогов, увлеченных своей работой и желающих передать знания детям
  • Поддержка индивидуального развития личности и уютная атмосфера
  • Обучение с 1 по 11 класс (в старших классах акцент на сдачу ОГЭ и ЕГЭ)
  • Классы до 8 человек
  • Занятия в Зеленограде в 11 мкрн.

В Классах «Умникум» дети углубленно изучают английский язык 3 раза в неделю начиная с 1 класса. Также факультативно можно изучать китайский, испанский, робототехнику, 3д-моделирование, программирование и другие предметы.

«Умникум» совмещает высокий уровень преподавания с индивидуальным подходом к возможностям каждого ребенка: задает посильные домашние задания, направленные на закрепление изученного и для обратной связи от ученика учителю, оценивает процент правильного выполнения контрольных и самостоятельных работ с последующей проработкой пробелов.

Дети, обучающиеся в классах «Умникум», находятся на домашнем или на заочном обучении и прикреплены к школе, «Умникум» проводит для них занятия по школьной программе, готовит к контрольным, проверочным, экзаменационным работам, повышает общий уровень знаний детей, а также мотивирует их осваивать новое и интересное.

В классах дети учатся дружить, работать в команде, с уважением относиться друг к другу, учатся быть аккуратными, ответственными и самостоятельными.

Благодаря тому, что классы маленькие (не более 8 человек), дети смогут получить больше внимания от учителя — у них просто не получится не освоить программу!

Расписание и запись

Занятия 5 дней в неделю по утрам — вторая половина дня свободна. У младших классов по 3 обязательных урока в день, у средних и старших классов по 4 обязательных урока в день.

В 9, 10 и 11 классах делается акцент на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, чтобы на экзамене дети чувствовали себя уверенно.

Ведётся набор в 1-11 классы. О наличии мест можно узнать у администратора по телефону/ватсап 8-966-047-06-47.

Обратите внимание! «Умникум» проводит вступительные испытания, цель которых — познакомиться с ребёнком и родителями, рассказать про классы, сверить образовательные возможности и ожидания семьи, ребёнка и классов «Умникум». Цель не в том, чтобы выбрать самых одаренных детей, а в том, чтобы дать возможность учиться тем, кому будет интересно и максимально комфортно в среде «Умникума».

Приходите знакомиться!
https://vk.com/wall-170064350_110

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