«Ууу…летный fest» на БОРТу 305 продолжается и следующая страна, с которой познакомятся гости ресторана — Китай.
По-настоящему яркое сочетание древних традиций и современного духа в полной мере нашли свое отражение в Китае. Колоритная атмосфера Индийского города благодаря декорациям в ресторане.
- Традиционные декорации, отражающие дух и культуру Китая.
- Сочетание ярких вкусов в новых блюдах от шеф-повара.
- Анимационная фуд станция.
- Живая музыка от очаровательного Альберта Каримова по пятницам и субботам.
Также по субботам вас будет ждать шоу-программа от китайской артистки.
Погрузитесь в атмосферу Китая на БОРТу 305, не выезжая за пределы города!
Узнать подробнее о фестивале — bort305.ru/festivali
Рекомендуем бронировать столы заранее: 8-499-455-51-55
Адрес: Зеленоград, корпус 305
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