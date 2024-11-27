«Ууу…летный fest» на БОРТу 305 продолжается и следующая страна, с которой познакомятся гости ресторана — Китай.



По-настоящему яркое сочетание древних традиций и современного духа в полной мере нашли свое отражение в Китае. Колоритная атмосфера Индийского города благодаря декорациям в ресторане.

Традиционные декорации, отражающие дух и культуру Китая.

Сочетание ярких вкусов в новых блюдах от шеф-повара.

Анимационная фуд станция.

Живая музыка от очаровательного Альберта Каримова по пятницам и субботам.

Также по субботам вас будет ждать шоу-программа от китайской артистки.

Погрузитесь в атмосферу Китая на БОРТу 305, не выезжая за пределы города!

Узнать подробнее о фестивале — bort305.ru/festivali