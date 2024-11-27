Китайская кухня в Зеленограде — этно-гастрономический фестиваль в ресторане «Борт 305» 27.11.2024 Реклама ООО «АНКОР КЛАБ» ИНН:7735195013 erid:2VSb5y442dE

«Ууу…летный fest» на БОРТу 305 продолжается и следующая страна, с которой познакомятся гости ресторана — Китай.

По-настоящему яркое сочетание древних традиций и современного духа в полной мере нашли свое отражение в Китае. Колоритная атмосфера Индийского города благодаря декорациям в ресторане.

  • Традиционные декорации, отражающие дух и культуру Китая.
  • Сочетание ярких вкусов в новых блюдах от шеф-повара.
  • Анимационная фуд станция.
  • Живая музыка от очаровательного Альберта Каримова по пятницам и субботам.

Также по субботам вас будет ждать шоу-программа от китайской артистки.
Погрузитесь в атмосферу Китая на БОРТу 305, не выезжая за пределы города!

Узнать подробнее о фестивале — bort305.ru/festivali

Рекомендуем бронировать столы заранее: 8-499-455-51-55

Адрес: Зеленоград, корпус 305

Соцсети ресторана: Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)

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