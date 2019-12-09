В Зеленограде два года назад открылся кинологический центр Dog 007, который сейчас расположен по адресу проезд 687, дом 15. Центр помогает собаководам найти взаимопонимание со свои питомцем и освоить науку дрессировки собаки. Трудно переоценить важность кинологического образования — дрессировки собаки. Оно нужно и важно не только для комфорта хозяина и его питомца, но и для окружающих их людей. Правильно дрессированная собака никогда не съест мусор или отраву с земли, никогда не напрыгнет на бегущего человека или играющего ребенка. С такой собакой жить спокойнее, легче и приятнее.
Как рассказала нам его руководитель, Лена Панкова, владелица Американской Акито по кличке Голди, их центр работает по новой методике — с применением мягкой тренировки.
— Наш центр использует только гуманные методики работы с собаками — похвала и еда как главный стимул к взаимодействию — это так называемая новая кинология. К сожалению, в кинологической отрасли до сих пор используются такие негуманные силовые методы дрессировки, как строгие ошейники с шипами, удавки, ошейники, бьющие током и прочие жестокие и силовые воздействия. Это всё старая школа, и мы выступаем категорически против неё, против жестокого обращения с животными, и всегда относимся к каждой собаке в первую очередь, как к другу.
Мягкая тренировка — это когда собаку трогают только для того, чтобы погладить, доставить ей удовольствие. В нашей школе не используются силовые методы вообще и полностью исключено эмоциональное наказание собаки, мы дрессируем собаку без грубых окриков и запугиваний. Главное в этой методике — удерживать внимание собаки и обучить её думать — не просто заставить выполнять команды, а добиться понимания. Собаки более чем успешно и главное быстро, учат самые базовые и необходимые навыки — например, ходить на провисшем поводке, не дергая хозяина, не ставить на людей грязные лапы и не подбирать с земли еду и мусор. И таким образом, ответственность за хорошее поведение лежит на собаке и вам не надо каждый раз давать команду, чтобы собака хорошо себя вела.
Обучение в школе разделяется на два уровня — воспитание и дрессировка. Воспитание — это вышеупомянутые базовые навыки, хорошие манеры, необходимые даже 500-граммовому шпицу.
Для более «серьезных» пород нужна и важна дрессировка — поскольку большие по массе собаки могут представлять опасность и для хозяина и для окружающих людей, поэтому научиться взаимодействовать с такими собаками — это настоящая необходимость для их владельцев. К тому же, умственная нагрузка выматывает собак больше чем физическая, и они ведут себя более спокойно в домашних условиях в отсутствие хозяев.
Занятия в нашем центре проводятся в большом и светлом теплом помещении, в любую погоду и любое время, групповые и индивидуальные. Два изолированных зала оборудованы всем необходимым для комфортных занятий различными нормативами и хэндлингом (подготовкой к выставке). В центре работают опытные кинологи, а также проводятся семинары с приглашением ведущих специалистов в этой отрасли.
Кинологический центр Dog007 поможет Вам обрести полное взаимопонимание с лучшим другом человека.
Научите свою собаку с нами!
Наш центр предоставляет и услуги по передержке собак на время отъезда хозяев.