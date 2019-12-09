В Зеленограде два года назад открылся кинологический центр Dog 007, который сейчас расположен по адресу проезд 687, дом 15. Центр помогает собаководам найти взаимопонимание со свои питомцем и освоить науку дрессировки собаки. Трудно переоценить важность кинологического образования — дрессировки собаки. Оно нужно и важно не только для комфорта хозяина и его питомца, но и для окружающих их людей. Правильно дрессированная собака никогда не съест мусор или отраву с земли, никогда не напрыгнет на бегущего человека или играющего ребенка. С такой собакой жить спокойнее, легче и приятнее.

Как рассказала нам его руководитель, Лена Панкова, владелица Американской Акито по кличке Голди, их центр работает по новой методике — с применением мягкой тренировки.