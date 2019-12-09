Кинологический центр DOG 007. Современная мягкая дрессировка собак в Зеленограде 09.12.2019 Кинологический центр DOG 007

В Зеленограде два года назад открылся кинологический центр Dog 007, который сейчас расположен по адресу проезд 687, дом 15. Центр помогает собаководам найти взаимопонимание со свои питомцем и освоить науку дрессировки собаки. Трудно переоценить важность кинологического образования — дрессировки собаки. Оно нужно и важно не только для комфорта хозяина и его питомца, но и для окружающих их людей. Правильно дрессированная собака никогда не съест мусор или отраву с земли, никогда не напрыгнет на бегущего человека или играющего ребенка. С такой собакой жить спокойнее, легче и приятнее.

Как рассказала нам его руководитель, Лена Панкова, владелица Американской Акито по кличке Голди, их центр работает по новой методике — с применением мягкой тренировки.

— Наш центр использует только гуманные методики работы с собаками — похвала и еда как главный стимул к взаимодействию — это так называемая новая кинология. К сожалению, в кинологической отрасли до сих пор используются такие негуманные силовые методы дрессировки, как строгие ошейники с шипами, удавки, ошейники, бьющие током и прочие жестокие и силовые воздействия. Это всё старая школа, и мы выступаем категорически против неё, против жестокого обращения с животными, и всегда относимся к каждой собаке в первую очередь, как к другу.

Мягкая тренировка — это когда собаку трогают только для того, чтобы погладить, доставить ей удовольствие. В нашей школе не используются силовые методы вообще и полностью исключено эмоциональное наказание собаки, мы дрессируем собаку без грубых окриков и запугиваний. Главное в этой методике — удерживать внимание собаки и обучить её думать — не просто заставить выполнять команды, а добиться понимания. Собаки более чем успешно и главное быстро, учат самые базовые и необходимые навыки — например, ходить на провисшем поводке, не дергая хозяина, не ставить на людей грязные лапы и не подбирать с земли еду и мусор. И таким образом, ответственность за хорошее поведение лежит на собаке и вам не надо каждый раз давать команду, чтобы собака хорошо себя вела.

Обучение в школе разделяется на два уровня — воспитание и дрессировка. Воспитание — это вышеупомянутые базовые навыки, хорошие манеры, необходимые даже 500-граммовому шпицу.
Для более «серьезных» пород нужна и важна дрессировка — поскольку большие по массе собаки могут представлять опасность и для хозяина и для окружающих людей, поэтому научиться взаимодействовать с такими собаками — это настоящая необходимость для их владельцев. К тому же, умственная нагрузка выматывает собак больше чем физическая, и они ведут себя более спокойно в домашних условиях в отсутствие хозяев.

Занятия в нашем центре проводятся в большом и светлом теплом помещении, в любую погоду и любое время, групповые и индивидуальные. Два изолированных зала оборудованы всем необходимым для комфортных занятий различными нормативами и хэндлингом (подготовкой к выставке). В центре работают опытные кинологи, а также проводятся семинары с приглашением ведущих специалистов в этой отрасли.

Кинологический центр Dog007 поможет Вам обрести полное взаимопонимание с лучшим другом человека.

Научите свою собаку с нами!

Наш центр предоставляет и услуги по передержке собак на время отъезда хозяев.

Сайт dog007.ru

Телефон 8(977)947-936-5

vk.com/zel.dog007

instagram.com/smartydogs/

facebook.com/dog007.zel/

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Десять пешеходных переходов подсветили в Зеленограде за минувшие выходные Новости
На переходе, где погибли люди, спешно сделали «лежачего полицейского». Но он должен там быть уже три года. Хроника преступной халатности Истории
«Рты закрыли, и слушаем: сейчас вы как хотите расходитесь домой — в школе взрывное устройство». Что показала двухдневная эвакуация в школах и детсадах Истории
«Водители ездят быстро, потому что им позволяет это делать инфраструктура». Фонд «Городские проекты» о причинах гибели в Зеленограде двух пешеходов Истории
«У нас перестали гибнуть в машинах — теперь убивают пешеходов». Эксперты о причинах гибели ребенка на «зебре» Истории
Ещё 13 дополнительных электричек Москва — Зеленоград назначают с 9 декабря Новости
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
В третьем микрорайоне откроется «Пятерочка». Двадцать пятая в Зеленограде Новости
Добавлять автобусы на 400 «экспрессе» некуда, ждать недолго, пересядем на МЦД. Мнение префектуры Истории
Содержание и капремонт домов подорожают с 1 января. Электричество, вода и отопление — с июля Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру