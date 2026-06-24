Кем мы стали, когда выросли

Выпускники НИУ МИЭТ разных лет поздравляют 11-классников с окончанием школы и желают успешно сделать шаг в студенческую жизнь. Инженеры, учёные и предприниматели, создающие будущее, начинали свой путь в красных стенах Зелёного города.

Напомним, что приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня. Подробнее о том, как поступить в НИУ МИЭТ этим летом, читайте на сайте университета.

Ведущий. Технический. Твой.