Кем мы стали, когда выросли
Выпускники НИУ МИЭТ разных лет поздравляют 11-классников с окончанием школы и желают успешно сделать шаг в студенческую жизнь. Инженеры, учёные и предприниматели, создающие будущее, начинали свой путь в красных стенах Зелёного города.
Напомним, что приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня. Подробнее о том, как поступить в НИУ МИЭТ этим летом, читайте на сайте университета.
Ведущий. Технический. Твой.
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