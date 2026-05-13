Юные таланты Зеленограда могут выйти на сцену Московского театра оперетты.

В Зеленограде объявлен отбор девочек 6-9 лет для участия в постановке Московского театра оперетты. Шанс попасть на легендарную сцену получили не только профессиональные юные артисты, но и те, кто только начинает свой творческий путь.


Кастинг проводит школа мюзикла Westend, которая уже несколько лет помогает детям из Зеленограда и ближайших районов реализовывать творческие амбиции на столичных площадках. Организаторы подчеркивают: опыт выступлений не обязателен. Главное — музыкальность, артистизм и готовность учиться.

«Участие в профессиональном спектакле — это не просто яркое событие в биографии. Это школа жизни: работа в режиме настоящего театра, ответственность перед залом, скачок в уверенности и новые друзья, — отмечает художественный руководитель школы, Антонина Березка. — Мы часто видим, как застенчивые дети после первого выхода на сцену раскрываются. Даже если ребёнок не пройдёт отбор, мы дадим подробную обратную связь и покажем, в каком направлении двигаться дальше.»


Ученики школы уже доказали, что зеленоградские студии могут быть стартом для большой карьеры. Варвара Карасева и Василиса Коробкина в возрасте около 8 лет играли в мюзикле «Джейн Эйр» в Театре оперетты. Софья Назарова (9 лет) участвует в постановке «Турандот» на Исторической сцене Большого театра, а Алисия Светочева (7,5 лет) недавно выступила в симфонической сказке «Петя и Волк». Александр Чабанов и Илья Таткин прошлой зимой прошли отбор на московскую ёлку мэра 2025. Выпускницы Westend Дарья Загребина и Ангелина Агеева приглашены в труппу Московского театра мюзикла.

Для многих зеленоградских семей такой кастинг — редкая возможность подключиться к профессиональному театральному процессу и попасть на большую сцену!

Принять участие могут девочки от 6 до 9 лет, проживающие в Зеленограде и ближайших районах. Для этого достаточно заполнить онлайн-форму на сайте школы Westend. После регистрации с родителями свяжется куратор проекта и расскажет о дате, формате прослушивания и необходимых материалах.

Заявки принимаются до 1 июня. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют не откладывать решение.

Школа мюзикла Westend — творческая студия, специализирующаяся на подготовке юных артистов для профессиональной сцены.
Направления: вокал, актёрское мастерство, хореография, сценическая речь. Ученики школы регулярно проходят кастинги в театры и музыкальные проекты Москвы, снимаются в кино и рекламе, поступают в театральные и музыкальные ВУЗы.

Контакты школа мюзикла:

Сайт
Телефон и WhatsApp — +7-499-444-33-57

Телеграм
