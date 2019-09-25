Общаемся только мимикой и жестами, на языке животных и птиц!!! Вас встретит наш друг — Картонный Львёнок. Мы познакомимся с Улиткой-путешественницей и её другом Китом. Узнаем, что кушает жираф и в какие игры играют в джунглях!

Родители — участники и зрители!

Настоящие звуки джунглей, океана и пещеры, запахи леса и цветов во время представления.

Число мест ограничено! Запись по тел: 8(977)368-50-78

Стоимость спектакля — 1600 рублей мама+ малыш.