Приглашаем вас на удивительное событие октября.
Бэби-сцена (1+) Первый спектакль для малыша. «Картонный зоопарк» — игровое пространство с элементами театрализованной игры. Бессловесная история о жизни зверей и птиц!
Ближайший спектакль: 10 октября 10:00.
Общаемся только мимикой и жестами, на языке животных и птиц!!! Вас встретит наш друг — Картонный Львёнок. Мы познакомимся с Улиткой-путешественницей и её другом Китом. Узнаем, что кушает жираф и в какие игры играют в джунглях!
Родители — участники и зрители!
Настоящие звуки джунглей, океана и пещеры, запахи леса и цветов во время представления.
Число мест ограничено! Запись по тел: 8(977)368-50-78
Стоимость спектакля — 1600 рублей мама+ малыш.
Мы рады вам сообщить, что после спектакля ваши детки смогут познакомиться со средой монтессори. Мария Монтессори говорила: «детей учит то, что их окружает». Специально подготовленная развивающая среда — это одна из главных составляющих метода Монтессори. Материалы Монтессори давно используются, их польза для раннего развития ребенка подтверждена рядом современных исследований в области детской психологии и нейронаук. Деревянная мебель сделана из массива сосны, покрыта безвредным итальянским лаком, изготовлена в частной мастерской по индивидуальному заказу с учетом особенностей нашего помещения. Потенциал каждого ребенка безграничен. Важно, чтобы вокруг было много возможностей из которых ребенок сам сможет выбрать, что ему интересно. Мы предлагаем различные занятия для гармоничного развития ребенка. В основу работы нашего клуба положена всемирно известная научная методика Монтессори, дополненная развитием творческих способностей и специально адаптированная к Российской культуре и традициям. В каждом человеке есть свой внутренний компас. Задача нашего клуба — помочь его найти. Приходите к нам в гости — мы всегда вам рады!
- Открыт набор в группы «Мама и малыш», возраст 0.8-2года, стоимость абонемента от 5500 рублей.
- Набор в группу «Я сам» открыт для детей 2-3лет, стоимость абонемента от 7500 рублей.
- Набор в группу «Путешественники» 3-6лет, стоимость от 9000р
Подробнее по тел: 8(977)368-50-78
Сайт — https://compass-montessori.ru/
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