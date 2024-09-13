Картофельный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 14 и 15 сентября 13.09.2024 Реклама ИП Барышников С.П. ИНН:503213590191 erid:2VSb5wVWNgp

Картошка — это не только вкусно и питательно, но ещё весело и красочно!

«Свитлогорье» угостит бесплатным мороженым!

Суббота (14 сентября)

  • 12:30 — Мастер-класс «Друг фермера» (моделирование)
  • 13:30 — Картофельный БУМ — семейный квест с играми, конкурсами и призами
  • 13:30 — Мастер-класс «Мудрая птица» (роспись)
  • 14:30 — Пенная дискотека
  • 15:30 — Мастер-класс «Радужные слаймы»
  • 15:30 — Концерт живой музыки под открытым небом от ансамбля «Ярило»
  • 16:30 — Мастер-класс «Ловец снов»
  • 17:00 — «Свитлогорье» угощает самым вкусным мороженым

Воскресенье (15 сентября)

  • 12:30 — Мастер-класс «Без кота и жизнь не та» (моделирование)
  • 13:30 — Картофельный БУМ — семейный квест с играми, конкурсами и призами
  • 13:30 — Мастер-класс «Золотой гребешок» (картина песком)
  • 14:30 — Пенная дискотека
  • 15:30 — Мастер-класс «Друг леса» (роспись)
  • 15:30 — Концерт живой музыки под открытым небом от ансамбля «Ярило»
  • 16:30 — Мастер-класс «Ловец снов»

В стоимость билета входят все мастер-классы (требуется запись в Лавке радости в день посещения) и экскурсии каждый час:

  • на Хаски Остров
  • в Олений парк
  • в Пушистую деревню
  • в Северную деревню

Вас ждут: ежедневно с 10 до 19

Кассы открыты: с 10 до 18

Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, 100, стр. 1

Телефон: 8-495-255-31-21

Телеграм, Сайт, Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)
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