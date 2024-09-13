В стоимость билета входят все мастер-классы (требуется запись в Лавке радости в день посещения) и экскурсии каждый час:

на Хаски Остров

в Олений парк

в Пушистую деревню

в Северную деревню

Вас ждут: ежедневно с 10 до 19

Кассы открыты: с 10 до 18

Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, 100, стр. 1

Телефон: 8-495-255-31-21

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