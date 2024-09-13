Картошка — это не только вкусно и питательно, но ещё весело и красочно!
«Свитлогорье» угостит бесплатным мороженым!
Суббота (14 сентября)
- 12:30 — Мастер-класс «Друг фермера» (моделирование)
- 13:30 — Картофельный БУМ — семейный квест с играми, конкурсами и призами
- 13:30 — Мастер-класс «Мудрая птица» (роспись)
- 14:30 — Пенная дискотека
- 15:30 — Мастер-класс «Радужные слаймы»
- 15:30 — Концерт живой музыки под открытым небом от ансамбля «Ярило»
- 16:30 — Мастер-класс «Ловец снов»
- 17:00 — «Свитлогорье» угощает самым вкусным мороженым
Воскресенье (15 сентября)
- 12:30 — Мастер-класс «Без кота и жизнь не та» (моделирование)
- 13:30 — Картофельный БУМ — семейный квест с играми, конкурсами и призами
- 13:30 — Мастер-класс «Золотой гребешок» (картина песком)
- 14:30 — Пенная дискотека
- 15:30 — Мастер-класс «Друг леса» (роспись)
- 15:30 — Концерт живой музыки под открытым небом от ансамбля «Ярило»
- 16:30 — Мастер-класс «Ловец снов»
В стоимость билета входят все мастер-классы (требуется запись в Лавке радости в день посещения) и экскурсии каждый час:
- на Хаски Остров
- в Олений парк
- в Пушистую деревню
- в Северную деревню
Вас ждут: ежедневно с 10 до 19
Кассы открыты: с 10 до 18
Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, 100, стр. 1
Телефон: 8-495-255-31-21
Торговый центр «Весна» в 16-м микрорайоне ждет масштабный ремонт. Но арендаторы продолжат работать Новости
Из-за навалов мусора жители запустили петицию о смене управляющей компании. «Жилищник» пригрозил автору петиции репрессиями Новости
Сервис проката электросамокатов Whoosh объяснил отсутствие контроля поездок детей долгой модерацией Новости
Началась подготовка к переводу на закрытую схему горячего водоснабжения домов во 2-м микрорайоне Новости
Стартует фитнес-сезон — в FITNESSON уверены, что достигать поставленных целей гораздо проще под руководством профессионалов Реклама
Один человек погиб в результате атаки 20 беспилотников на Москву минувшей ночью. Обломки попали в жилые дома Новости
Зеленоградский клуб бокса «Раунд» приглашает взрослых и детей. Как он работает, что внутри, и почему бокс — это здорово и полезно Реклама