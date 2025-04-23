Это инновационный метод, основанный на контролируемом введении медицинского углекислого газа. Инъекции стимулируют кровообращение, улучшают обмен веществ, уменьшают воспаление и помогают устранить болевой синдром.



Процедура проводится с помощью тонких мезоигл различной длины, позволяя вводить газ подкожно и внутрикожно. Область воздействия подбирается индивидуально, в зависимости от локализации воспаления или других патологических процессов.



Преимущества карбокситерапии:

Снижение болевых ощущений

Устранение мышечных спазмов

Повышение эластичности и тонуса кожи

Улучшение настроения и общего самочувствия

Стимуляция выработки эндорфинов («гормонов счастья»)

Активация обмена веществ

Эффективная борьба с жировыми отложениями

Терапевтический эффект развивается постепенно и достигает максимума после курса процедур. Для стойкого результата рекомендуется от 3 до 15 сеансов.



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при оплате курса из 10 процедур — скидка 5%

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