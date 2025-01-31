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- Свежую зелень, спелые овощи и фрукты
- Орехи и сухофрукты
- Свежевыжатый сок и смузи
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Мы находимся по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект 33к5 (между «ВкусВилл» и «Цветы»)
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Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
Куски асфальта с недавно залатанной ямы вылетели, а потом были заботливо сложены обратно. Все потому что асфальт укладывали в лужу Новости
Жители затопленного канализацией Голубого пожаловались в Следственный комитет. Администрация тут же пообещала заменить насосы Новости
Программа check-up за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 — до конца января действует программа скидок Реклама
Детский развивающий центр «Талант клуб» приглашает на индивидуальные и групповые логопедические занятия Реклама
Кормушку по мотивам мультфильма и сказки про птичку Тари, которая чистила зубы крокодилу, сделал житель Зеленограда Жизнь
Ресторан грузинской кухни в «Зеленопарке» опроверг обвинения в антисанитарии, опубликованные в популярном телеграм-канале Новости
Бывало у вас так, что какая-то проблема в городе, районе или во дворе портит вам жизнь, но как подступиться к её решению, вы не знаете. Или уже пробовали добиться изменений, но ничего не получилось? Новости