У нас вы найдете:

Свежую зелень, спелые овощи и фрукты

Орехи и сухофрукты

Свежевыжатый сок и смузи



Доставка WA/TG +7-925-371-53-55

При заказе от 1000? бесплатно



Мы находимся по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект 33к5 (между «ВкусВилл» и «Цветы»)

Пн-вс с 9:00-22:00



Peклама Балаян А.В. ИHH:773572267480 еrid:2VSb5zHVaFr