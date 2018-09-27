Для младших и начинающих капоэйристов тренировки проходят без прямого контакта и в игровой форме: даются упражнения на базе капоэйры, направленные на развитие необходимого мышечного корсета, координации и растяжки. Все тренировки проходят под аккомпанемент традиционных бразильских инструментов и на каждом занятии разучиваются новые португальские слова. В Москву часто приезжают бразильские мастера и дети принимают участие в их мастер-классах и общаются с ними. Более опытные ученики тренируют броски, подсечки и более плотное взаимодействие с техникой ударов рук и ног. Помимо тренировок проходят факультативные занятия по игре на традиционных афро-бразильских инструментах, что способствует развитию чувства ритма и слуха.