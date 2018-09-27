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Капоэйра — захватывающее бразильское единоборство под музыку для гармоничного развития детей 27.09.2018 ABADA-capoeira Реклама

Начался новый учебный год, и у родителей появилось много забот по поводу учебы и дополнительного образования ребенка. Всем хочется отдать своего ребёнка туда, где будет и интересно, и полезно для развития и будущего. Сегодня таких возможностей много: спорт, творческие мастерские, музыка, иностранные языки, развивающие тренинги. Многие стремятся загрузить каждый свободный час ребенка, но из-за плотного расписания и насыщенной школьной программы не всегда получается совместить желаемое.

Капо-дети Поволжья (Капоэйра Самара)
ABADA-CAPOEIRA SAMARA/youtube.com

Мы расскажем о капоэйре — уникальном направлении, которое является боевым искусством, но ярко выделается в ряде всех единоборств разносторонним развитием. Капоэйра развивает физически, музыкально, помогает учить иностранный язык и взаимодействовать со сверстниками

Для младших и начинающих капоэйристов тренировки проходят без прямого контакта и в игровой форме: даются упражнения на базе капоэйры, направленные на развитие необходимого мышечного корсета, координации и растяжки. Все тренировки проходят под аккомпанемент традиционных бразильских инструментов и на каждом занятии разучиваются новые португальские слова. В Москву часто приезжают бразильские мастера и дети принимают участие в их мастер-классах и общаются с ними. Более опытные ученики тренируют броски, подсечки и более плотное взаимодействие с техникой ударов рук и ног. Помимо тренировок проходят факультативные занятия по игре на традиционных афро-бразильских инструментах, что способствует развитию чувства ритма и слуха.

Капоэйра — достаточно новое и еще не знакомое направление, и при этом наши спортсмены уже демонстрируют достойный уровень на международных соревнованиях в Европе и Бразилии. Уже трижды сборная России занимала 1-ое место в общем командном зачете на Европейских соревнованиях. Приходите тренироваться с чемпионами!

capoeiramr.ru

контактный телефон: +7(926)283-23-68

https://vk.com/abadacapoeira.russia

https://www.facebook.com/abadacapoeira.russia

https://www.instagram.com/abadacapoeira.russia/

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