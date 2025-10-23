Каникулы в Музее — специально для детей Наукограда от команды «Библиотека событий» 23.10.2025 Реклама СТАРОВОЙТОВ А.А. ИНН:773575377509 erid:2Vtzquyky26

Программа на каникулы «Мастерская увлечений» приглашает на смену «5 профессий твоего будущего».

Количество мест ограничено.
Можно выбрать несколько дней или половину дня.

Ключевые события дня

Понедельник. Креативные индустрии

  • Создание дизайна почтовой открытки со стихотворением при помощи инструментов ИИ, научат писать промты (напечатают открытки в подарок).
  • Рисуют картину на холсте.

Вторник. Медиатехнологии

  • Тренинг по кибербезопасности.
  • Разработка контент-плана, сценария, текста, проведение тренинга актерского мастерства.
  • Съемка рилс с интересными фактами о Зеленограде, работа со стедикамом, обучение монтажу в программе InShot.
  • Интерактивная экскурсия по музею Зеленограда.

Среда. Мир аддитивных технологий

  • Экскурсия на производство материалов для 3D-печати компании REC в Технопарке «Элма».

Четверг. ТехноВселенная в Алабушево

  • Едут знакомиться с Особой экономической зоной «Технополис Москва», экскурсия по экспозиции.
  • Там же смотрят спектакль «Приключения Тима в мире бактерий» театра «СНАРК», играют в биологическую игру с автором книги Марией Косовской.

Пятница. Микроэлектроника

  • Отправляются в Музей микроэлектроники АО «Ангстрем».

Кроме ключевых событий в программе:

  • изучают мир под микроскопами на мастер-классе центра детского инженерного творчества «Склад Ума»
  • собирают алмазную мозаику, создают картину из песка, картину из пластилина, собирают инженерно-техническую модель, создают брелок из шерсти, сажают цветок для дома
  • гуляют в парке, играют в дворовые игры нашего детства
  • проводят занятие по финансовой грамотности и играют в экономическую игру (создают валюту, придумывают бизнес)
  • проводят квиз и дарят призы за активное участие, играют в настолки и много общаются!

Место проведения: музей Зеленограда, дом «Флейта», корпус 360

Подробности и запись по ссылке: clck.ru/3Podcr

В течение суток с вами свяжется менеджер для уточнения всех деталей по участию детей в группе кратковременного пребывания.

Программа «Мастерская увлечений» из семьи проектов «Библиотека событий» продолжается на новой площадке. На осенних каникулах команда предлагает изучать актуальные профессии в уникальной культурно-образовательной среде.
