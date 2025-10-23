Программа на каникулы «Мастерская увлечений» приглашает на смену «5 профессий твоего будущего».
Количество мест ограничено.
Можно выбрать несколько дней или половину дня.
Понедельник. Креативные индустрии
- Создание дизайна почтовой открытки со стихотворением при помощи инструментов ИИ, научат писать промты (напечатают открытки в подарок).
- Рисуют картину на холсте.
Вторник. Медиатехнологии
- Тренинг по кибербезопасности.
- Разработка контент-плана, сценария, текста, проведение тренинга актерского мастерства.
- Съемка рилс с интересными фактами о Зеленограде, работа со стедикамом, обучение монтажу в программе InShot.
- Интерактивная экскурсия по музею Зеленограда.
Среда. Мир аддитивных технологий
- Экскурсия на производство материалов для 3D-печати компании REC в Технопарке «Элма».
Четверг. ТехноВселенная в Алабушево
- Едут знакомиться с Особой экономической зоной «Технополис Москва», экскурсия по экспозиции.
- Там же смотрят спектакль «Приключения Тима в мире бактерий» театра «СНАРК», играют в биологическую игру с автором книги Марией Косовской.
Пятница. Микроэлектроника
- Отправляются в Музей микроэлектроники АО «Ангстрем».
- изучают мир под микроскопами на мастер-классе центра детского инженерного творчества «Склад Ума»
- собирают алмазную мозаику, создают картину из песка, картину из пластилина, собирают инженерно-техническую модель, создают брелок из шерсти, сажают цветок для дома
- гуляют в парке, играют в дворовые игры нашего детства
- проводят занятие по финансовой грамотности и играют в экономическую игру (создают валюту, придумывают бизнес)
- проводят квиз и дарят призы за активное участие, играют в настолки и много общаются!
Место проведения: музей Зеленограда, дом «Флейта», корпус 360
Подробности и запись по ссылке: clck.ru/3Podcr
В течение суток с вами свяжется менеджер для уточнения всех деталей по участию детей в группе кратковременного пребывания.
Программа «Мастерская увлечений» из семьи проектов «Библиотека событий» продолжается на новой площадке. На осенних каникулах команда предлагает изучать актуальные профессии в уникальной культурно-образовательной среде.