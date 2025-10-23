Место проведения: музей Зеленограда, дом «Флейта», корпус 360



Подробности и запись по ссылке: clck.ru/3Podcr



В течение суток с вами свяжется менеджер для уточнения всех деталей по участию детей в группе кратковременного пребывания.



Программа «Мастерская увлечений» из семьи проектов «Библиотека событий» продолжается на новой площадке. На осенних каникулах команда предлагает изучать актуальные профессии в уникальной культурно-образовательной среде.