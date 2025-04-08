Хотите, чтобы ваш ребёнок провёл лето с пользой, в радости и под надёжным присмотром? Добро пожаловать в «Каникулы будущего-2025» — умная и весёлая альтернатива классическому лагерю от школы IQ007.
Почему выбирают IQ007
- Интеллектуальные, творческие и игровые активности, которые действительно развивают
- Каждый день — как приключение: квесты, тренинги, тематические недели, выпускные и подарки
- Питание от сертифицированных поставщиков
- Программа полного дня с 10:00 до 18:00 — удобно для семьи
- Наставники и педагоги IQ007 — профессионалы, умеющие зажечь
- Каждый ребёнок будет застрахован на весь период смены.
А ещё важно:
- возможна оплата материнским капиталом
- возврат 13% по НДФЛ — приятный бонус родителям.
Программы проходят со 2 июня по 4 июля 2025 года.
Мест всё меньше — сейчас действуют самые выгодные условия.
Запишитесь прямо сейчас и подарите ребёнку каникулы, полные открытий, уверенности и новых друзей:
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