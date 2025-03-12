Каникулы будущего-2025: лето, которое вдохновляет 12.03.2025 Реклама ИП ШИШОВА Е.Е. ИНН:740400523507 erid:2VtzqurMeNb

Каждое лето родители задаются вопросом «Как сделать каникулы ребенка не только веселыми, но и полезными?». В IQ007 знают ответ.

Каникулы будущего-2025 — это возможность для вашего ребенка провести лето с пользой, открыть новые горизонты и найти друзей, а для вас — насладиться спокойствием, зная, что ваш ребенок в надежных руках профессиональных педагогов.

Почему это идеальные каникулы:

  • 15 IQ-занятий за смену — развиваем логику, память, креативность и soft skills
  • мастер-классы и яркий выпускной — каждый день новые открытия и эмоции
  • 5 насыщенных дней — четкий тайминг, чтобы ребенок успел и научиться, и отдохнуть
  • профессиональные педагоги: ваш ребенок в надежных руках.

Расписание смен

  • «Фуд-блогеры и шоколадная фабрика» — с 02.06 по 06.06
  • «Мир Роблокс» — с 09.06 по 13.06
  • «Кругосветка с капибарой. Учим языки!» — с 16.06 по 20.06
  • «Мистика и магия в Хогвартсе» — с 23.06 по 27.06
  • «Фуд-блогеры и шоколадная фабрика» — с 30.06 по 04.07

Почему это важно:

  • активный отдых — ребенок не сидит в телефоне, а погружается в мир приключений
  • новые навыки — от кулинарии до программирования, каждый найдет свое увлечение
  • социализация — новые друзья, командные игры и яркие впечатления
  • спокойствие родителей — вы знаете, что ваш ребенок занят полезным делом.

Специальное предложение

Раннее бронирование в марте дарит скидку до 15%.
Успейте записаться и подарите ребенку лето, которое он запомнит на всю жизнь.

Как записаться:

Подробнее: summerschool2025

Каникулы будущего-2025 — это не просто отдых, это шаг в будущее.
Подарите своему ребенку лето, полное открытий, дружбы и вдохновения.

С любовью и заботой, команда IQ007.
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