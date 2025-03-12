Каждое лето родители задаются вопросом «Как сделать каникулы ребенка не только веселыми, но и полезными?». В IQ007 знают ответ.
Каникулы будущего-2025 — это возможность для вашего ребенка провести лето с пользой, открыть новые горизонты и найти друзей, а для вас — насладиться спокойствием, зная, что ваш ребенок в надежных руках профессиональных педагогов.
Почему это идеальные каникулы:
- 15 IQ-занятий за смену — развиваем логику, память, креативность и soft skills
- мастер-классы и яркий выпускной — каждый день новые открытия и эмоции
- 5 насыщенных дней — четкий тайминг, чтобы ребенок успел и научиться, и отдохнуть
- профессиональные педагоги: ваш ребенок в надежных руках.
Расписание смен
- «Фуд-блогеры и шоколадная фабрика» — с 02.06 по 06.06
- «Мир Роблокс» — с 09.06 по 13.06
- «Кругосветка с капибарой. Учим языки!» — с 16.06 по 20.06
- «Мистика и магия в Хогвартсе» — с 23.06 по 27.06
- «Фуд-блогеры и шоколадная фабрика» — с 30.06 по 04.07
Почему это важно:
- активный отдых — ребенок не сидит в телефоне, а погружается в мир приключений
- новые навыки — от кулинарии до программирования, каждый найдет свое увлечение
- социализация — новые друзья, командные игры и яркие впечатления
- спокойствие родителей — вы знаете, что ваш ребенок занят полезным делом.
Раннее бронирование в марте дарит скидку до 15%.
Успейте записаться и подарите ребенку лето, которое он запомнит на всю жизнь.
Как записаться:
- телеграм @iq007_Zelenograd
- телефон 8-922-638-31-21
Подробнее: summerschool2025
Каникулы будущего-2025 — это не просто отдых, это шаг в будущее.
Подарите своему ребенку лето, полное открытий, дружбы и вдохновения.
С любовью и заботой, команда IQ007.