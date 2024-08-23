Кальянный мастер
- Опыт работы от 1 года
- Оплата: процент от продаж, индивидуальный и обсуждается с каждым кандидатом
Бармен
- Опыт работы от 1 года в коктейльных барах
- Оплата: 3000 за выход + % от продаж
Официант
- Опыт работы от 1 года
- Оплата: 2500 за выход
Общие условия:
- гражданство РФ
- наличие медицинской книжки (оформляем за счет компании)
- оплачиваемый отпуск
- своевременные выплаты 2 раза в месяц (аванс и зарплата)
Telegram, What’s app, телефон: 8-916-040-03-75 (с 12 до 22:00)
Адрес: Москва, Зеленоград, к514с3
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