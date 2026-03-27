Калининград стал самым популярным направлением у москвичей на майские праздники 27.03.2026

Москвичи начали активно планировать поездки на майские праздники — к таким выводам пришли аналитики МегаФона и Яндекс Путешествий по итогам совместного исследования. С начала года спрос на сервисы поиска авиа- и железнодорожных билетов среди москвичей вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом заметный рост бронирований авиаперелётов начался в марте, а пик поисковой активности приходится на выходные дни — в субботу и воскресенье тратится около 40% трафика.

Лидером среди авианаправлений на майские праздники стал Калининград с 18% всех приобретённых билетов. Средняя стоимость перелёта в одну сторону составляет 13,1 тыс. рублей. В городе туристы чаще всего посещают «Рыбную деревню», остров Канта и набережную Петра Великого, где расположен Музей Мирового океана. Среди курортных локаций региона наибольший интерес вызывает Зеленоградск.

На второй позиции находится Сочи, доля которого составляет 15% от общего объёма покупок авиабилетов. Перелёт из Москвы в этом направлении обходится в среднем в 17,8 тыс. рублей. Наиболее востребованные места — Олимпийский парк, курорт «Красная Поляна» и парк «Ривьера».

Третье место занимают Минеральные Воды с показателем 9%. Этот город часто служит отправной точкой для путешествий по курортам Кавказских Минеральных Вод. Средняя стоимость перелёта составляет 16,8 тыс. рублей.

В первую пятёрку также вошли Казань (6%) и Махачкала (5%). Перелёты в эти города в среднем стоят 15,5 тыс. и 15,4 тыс. рублей соответственно.

Среди зарубежных направлений лидирует Турция, на которую приходится 18% всех покупок авиабилетов. Вторую строчку занимает Китай — интерес к нему заметно вырос после введения безвизового режима. Далее следуют Узбекистан и Беларусь.
Реклама
Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру