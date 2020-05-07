Водонепроницаемая конструкция предназначена для создания локальной канализации. Внутри она разделена на несколько отсеков. У каждого вида есть свои конструктивные особенности. При выборе септика для дачи или дома учитывается, какой грунт преобладает на придомовой территории, на какой ценовой уровень рассчитывают владельцы.

Определяя вид автономной канализации, выбирают материал, срок службы и пропускную способность. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки.

Септики из железобетонных колец часто применяются в Подмосковье для загородных домов и дач. Они стоят недорого, устанавливаются в котлован быстро. Понадобятся строительные навыки и аренда спецтехники. Готовая конструкция устойчива к коррозии, надежна, служит долго. Если грунтовые воды залегают высоко, то придется искать другой вариант. Монолитные бетонные сооружения по параметрам эксплуатации похожи на кольца, но заливаются единым потоком с использованием опалубки. Нет подгонки отдельных деталей. Пеноблочные и кирпичные конструкции требуют длительного времени на возведение. Такой септик часто делают своими руками. Он прослужит долго, но требует особого ухода. Стальные резервуары служат долго, цена невысокая. В Московском регионе по погодным особенностям нужна дополнительная гидроизоляция, чтобы замедлить процесс коррозии, и продлить срок службы. Полимерные емкости стоят недорого, но имеют низкую сопротивляемость к перепадам температур даже под защитой грунтового слоя. Они быстро растрескиваются и повреждаются грызунами. Самыми стойкими единодушно признаны емкости из стеклопластика. Они легкие, прочные, химически нейтральные.

По комплексу функций септики для дома распределяются на три категории:

накопительные, требующие откачки;

отстойники, где разделяется жидкая и твердая составляющая;

станции глубокой биологической очистки, полностью перерабатывающие органические отходы.

Объем и габариты необходимо подбирать, исходя из количества стоков на одного жильца за сутки, что составляет около 200 литров.

Важно: чтобы обеспечить бесперебойную работу, канализационный накопитель рассчитывается на троекратную норму на всех жильцов.

Например, на семью из четырех человек понадобится емкость не меньше 2,4 куба. Если гости приезжают часто, то показатели при расчете увеличивают на 30%. Тип системы заводского изготовления определяется по емкости. Самым вместительным считается трехкамерный, рассчитанный на объем больше 10 m³.