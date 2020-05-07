Весна – лето 2020 года запомнятся прежде всего эпидемией коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции для всех субъектов РФ. Москва, Московская область и Зеленоград не стали исключением. Большинство владельцев загородных домов решили провести это время на природе, но, чтобы дом по уровню комфорта не уступал квартире, необходимо решить проблему отвода сточных вод.
Автономная канализация необходима для дач и загородных домов. Время выгребных ям давно закончилось. На смену им пришли высокотехнологичные решения, где слив проводится самотечно или принудительно. Над переработкой органических отходов работают аэробные бактерии, преобразующие их воду и активный ил. Чтобы выбрать лучший септик для дома, можно самостоятельно изучить параметры и особенности условий эксплуатации или обратиться за советом к специалистам.
Водонепроницаемая конструкция предназначена для создания локальной канализации. Внутри она разделена на несколько отсеков. У каждого вида есть свои конструктивные особенности. При выборе септика для дачи или дома учитывается, какой грунт преобладает на придомовой территории, на какой ценовой уровень рассчитывают владельцы.
Определяя вид автономной канализации, выбирают материал, срок службы и пропускную способность. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки.
- Септики из железобетонных колец часто применяются в Подмосковье для загородных домов и дач. Они стоят недорого, устанавливаются в котлован быстро. Понадобятся строительные навыки и аренда спецтехники. Готовая конструкция устойчива к коррозии, надежна, служит долго. Если грунтовые воды залегают высоко, то придется искать другой вариант.
- Монолитные бетонные сооружения по параметрам эксплуатации похожи на кольца, но заливаются единым потоком с использованием опалубки. Нет подгонки отдельных деталей.
- Пеноблочные и кирпичные конструкции требуют длительного времени на возведение. Такой септик часто делают своими руками. Он прослужит долго, но требует особого ухода.
- Стальные резервуары служат долго, цена невысокая. В Московском регионе по погодным особенностям нужна дополнительная гидроизоляция, чтобы замедлить процесс коррозии, и продлить срок службы.
- Полимерные емкости стоят недорого, но имеют низкую сопротивляемость к перепадам температур даже под защитой грунтового слоя. Они быстро растрескиваются и повреждаются грызунами.
- Самыми стойкими единодушно признаны емкости из стеклопластика. Они легкие, прочные, химически нейтральные.
По комплексу функций септики для дома распределяются на три категории:
- накопительные, требующие откачки;
- отстойники, где разделяется жидкая и твердая составляющая;
- станции глубокой биологической очистки, полностью перерабатывающие органические отходы.
Объем и габариты необходимо подбирать, исходя из количества стоков на одного жильца за сутки, что составляет около 200 литров.
Важно: чтобы обеспечить бесперебойную работу, канализационный накопитель рассчитывается на троекратную норму на всех жильцов.
Например, на семью из четырех человек понадобится емкость не меньше 2,4 куба. Если гости приезжают часто, то показатели при расчете увеличивают на 30%. Тип системы заводского изготовления определяется по емкости. Самым вместительным считается трехкамерный, рассчитанный на объем больше 10 m³.
Основным показателем будет частота использования. Если в дом приезжают только по выходным, то выбираются модели, способные долго простоять в состоянии консервации. Такие же требования предъявляются при сезонном использовании с апреля по октябрь. Системы с использованием анаэробных бактерий будут неэффективными. В Московской области для сезонного использования выгоднее сооружать конструкции не больше 3 m³, что соответствует объему бочки ассенизатора. В этом случае откачка будет проводиться почти до дна.
Выбор септика для дома с постоянным проживанием идет на основании среднего суточного расхода на семью. Можно использовать любой вид, но предпочтение отдается станциям с циклом полной очистки и переработки, не требующим регулярной откачки отходов.
При выборе модели септика для установки в частном доме учитывается объем, тип очистки, вид грунта и уровень залегания подпочвенных вод.
Стоит учесть: конструкции заводского типа герметичны, не пропускают запахи. Допускается монтаж около фундамента, что позволит избежать лишних расходов.
Когда в поселке нет центральной канализации, домовладельцы вынуждены монтировать автономную систему. Желательно, чтобы она отвечала основным нормам и служила долго. Преимущества заводских моделей перед самодельными:
- герметичны;
- устанавливаются быстро;
- имеют большой срок гарантии;
- соответствуют природоохранным нормам.
Разработан для установки на суглинистых почвах, рекомендован для районов с суровыми зимами, где грунт промерзает на значительную глубину. Хорошо подходит для использования в Подмосковье, где наблюдается высокий уровень подпочвенных вод. Изготовлен из полипропилена, устойчивого к перепадам температуры и повышенному уровню влажности. Внутри разделен на 5 отсеков, при обработке отходов используются анаэробные бактерии. Требуется регулярная откачка ила. Отличается долговечностью, простотой в эксплуатации.
Входит в список самых популярных, отличается эффективностью очистки отходов. Относится к септикам, не требующим откачки. Имеет 3 модификации по глубине установки в грунте, компактный корпус устойчив к коррозии. Работает в любых климатических условиях до 50 лет, не создает постороннего шума. В конструкцию входит фильтр для крупных частиц и жироуловитель. Очищенная жидкость пригодна для полива, активный ил используется как органическая подкормка растений.
Гарантирует высокий уровень очистки. В модельном ряду несколько станций переработки, различающихся объемом. Цельный корпус гарантирует герметичность. Работает бесшумно, не пропускает неприятные запахи. Возможна самостоятельная установка. Необходимо проводить профилактический осмотр и обслуживание. Нельзя сбрасывать в сточную систему жидкости, содержащие хлор. От него гибнут аэробные бактерии и эффективность очистки снижается. Неорганические остатки удаляются из резервуара 1 раз в 3 года.
Откачка не нужна, в продаже несколько модификаций, рассчитанных на различный суточный объем стоков. Устанавливается в частных домовладениях и мини гостиницах. Эксплуатация ведется в любых условиях, включая низкие температуры. Очищение достигает 98%, предусмотрен сброс воды самотеком и принудительно. Для стабильной работы обеспечивается постоянное подключение к энергосети, отсутствие сторонних предметов и химических реактивов в резервуаре.
Подходит для установки в любом грунте, корпус устойчив к деформации. Имеет защиту от сдавливания и всплытия. Очищенная вода не имеет запаха. Ей можно поливать декоративные растения, газоны, мыть машину. Используется двухрежимная схема с одним компрессором, требуется стабилизатор для устранения перепадов напряжения. Обслуживание простое, возможна самостоятельная откачка ила.
При необходимости оборудования автономной системы канализации учитывается сумма показателей. Просчеты приводят к появлению неприятного запаха, отходы не очищаются, быстро переполняется резервуар и жидкость переливается через верхний ограничитель. Технологии ежегодно меняются, появляются новые модели с расширенными возможностями. Если нужно установить или заменить систему очистки стоков, стоит обратиться за консультацией к специалистам, чтобы избежать типичных ошибок. Самые распространенные недочеты:
- выбор только по количеству проживающих;
- несоответствие модели условиям эксплуатации;
- покупка и установка без учета особенностей грунта.
При этом срок работы системы сокращается, она быстро ломается, требует ремонта или полной замены. Чтобы избежать лишних трат, стоит доверить выбор и монтаж септиков профессионалам.
Специалисты компании «Эко-Септик» проведут предварительный осмотр участка, создадут проект, подберут способ установки и обеспечат ежегодное обслуживание. Выезд инженера проводится для оценки типа грунта, расположения на участке источников питьевой воды для соблюдения норм экологической безопасности. При осмотре учитывается доступность объекта для планового обслуживания, предлагается несколько вариантов очистных конструкций. Возможен частичный монтаж без земляных работ и полная установка. Вызвать инженера можно по телефону: 8-495-532-43-76 или оставив заявку на сайте septik-moscow.ru. Специалисты помогут выбрать лучший септик для дома, установить его с соблюдением всех требований и обеспечить гарантийное обслуживание объекта.