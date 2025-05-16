Что будет?

Обзор востребованных профессий IT.

Ответят на важные вопросы, например — как совмещать учебу с работой.

Знакомство с Колледжем.

Важные критерии выбора учебного заведения.

А еще тебя ждет профориентационный тест, узнай какое направление IT выбрать.

Успейте оставить заявку на странице колледжа, чтобы забронировать участие, и специалист свяжется с вами для подтверждения.