Как стать программистом в Зеленограде? На самом деле очень легко. Приходи на День открытых дверей в колледж цифровых технологий.
Дата: 22 Мая, 17:00
Адрес: корпус 438А, 1 этаж
Забронировать участие: topitcollege.ru
Что будет?
- Обзор востребованных профессий IT.
- Ответят на важные вопросы, например — как совмещать учебу с работой.
- Знакомство с Колледжем.
- Важные критерии выбора учебного заведения.
А еще тебя ждет профориентационный тест, узнай какое направление IT выбрать.
Успейте оставить заявку на странице колледжа, чтобы забронировать участие, и специалист свяжется с вами для подтверждения.
TOP IT COLLEGE Зеленоград
- Современная программа обучения.
- Стажировка в IT-компаниях.
- 90% практики.
- Диплом государственного образца.
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