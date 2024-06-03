Как стать грамотным и востребованным дизайнером? Прийти работать в «Копирку»! 03.06.2024 Peклама ИП Ребрикова М.О. ИHH:773580623559 еrid:2VSb5yoDgWt

В зеленоградских отделениях самой крупной российской сети фото-копировальных центров есть вакансии помощника дизайнера и начинающего дизайнера. Это не только хороший коллектив и стабильная зарплата, но и отличная возможность обучения и профессионального роста.

Графический дизайнер — вполне востребованная профессия. Но для успешной карьеры нужны знания и практика. Подчас выпускники профильных вузов или факультетов готовы лишь «креативить», а заниматься «рутиной» — сделать грамотный, точный, нужный конкретному заказчику макет — не умеют.

«Копирка» — это собственное производство самой разнообразной полиграфической продукции и фотоуслуг, от визиток до широкоформатной печати. Здесь работает команда классных специалистов с собственным центром обучения, со своей мини-типографией. Работа в сети «Копирка» — это плавное вхождение в профессию, базовые знания, обучение у опытных специалистов технической работе и нюансам графического дизайна, подготовка макетов для типографии. И в конечном счете обретение крепкой и творческой специальности.

Требования к соискателям минимальные, но обязательны желание работать, ответственность и пунктуальность. Знание графических программ — Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator — несомненный плюс для соискателя. Но можно и научиться непосредственно на работе.

Ещё один плюс работы в «Копирке» — взаимодействие непосредственно с заказчиками. Это одновременно и общение, и понимание, что нужно клиенту, и навыки продаж, что необходимо сейчас практически в любой профессии. А заодно можно научиться презентовать свои идеи и решения заказчикам — донести их ценность и смысл.

В Зеленограде офисы сети «Копирка» работают в 15-м микрорайоне и на улице Новокрюковской, рядом со станцией Крюково. Есть и планы расширения сети (в пределах Зеленограда).

Вакансии: начинающий дизайнер, помощник дизайнера

Подробности можно уточнить по телефону 8-925-883-30-63
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