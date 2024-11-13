Федеральная юридическая компания «ФЦБ» является одной из ведущих компаний в России, которая специализируется на банкротстве и урегулировании долговых обязательств. Специалисты помогают гражданам пройти данную процедуру грамотно, комфортно и в кратчайшие сроки.

Штат компании из 900 специалистов с большим опытом в банкротных делах помогли уже 18 тысячам россиян освободиться от долговой ямы и зажить спокойной и счастливой жизнью.

Каждый житель Зеленограда может получить бесплатную консультацию, на которой эксперты подробно ознакомятся с ситуацией и подберут решение проблемы.

Обратиться за помощью можно по адресу: Зеленоград, муниципальный округ Савелки, корпус 330, пом. 6А/Н (офис 4)

Телефон: 8-499-648-02-06

Сайт: фцб.рф