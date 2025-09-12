13 сентября ЦКО МИЭТ приглашает школьников от 7 до 17 лет на бесплатные открытые занятия. В этот день ребята смогут попробовать себя в направлениях, которые становятся всё более востребованными — видеомонтаже и создании сайтов.
Курсы по видеомонтажу знакомят школьников с профессиональными программами Adobe Premiere Pro и Sony Vegas. Ребята учатся работать с видеоматериалами, собирать ролики и добавлять эффекты. Курсы по веб-разработке дают первые навыки работы с HTML5, CSS3 и JavaScript, а результатом становится собственная веб-страница.
Также бесплатные занятия пройдут по направлениям:
- программирование (Minecraft, Scratch, Roblox, Python, C++)
- 3D-моделирование (Blender, 3Ds Max)
- цифровой рисунок и живопись
- системное администрирование
- нейросети.
Уроки проходят в малых группах под руководством практикующих специалистов. Основное внимание уделяется практике: школьники не просто слушают теорию, а сразу практикуются за компьютерами и получают первый результат.
По завершении курса у каждого участника появляется собственный проект — игра, 3D-модель, сайт или видеоролик. Такой формат помогает закрепить навыки и формирует основу для будущего портфолио.
Доступна рассрочка, налоговый вычет и оплата материнским капиталом.
Сайт: mietcenter.ru
Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09