Как школьники в ЦКО МИЭТ учатся монтировать видео и создавать сайты — 13 сентября пройдут бесплатные открытые занятия 12.09.2025 Реклама ФГАОУ ВО «НИУ МИЭТ» ИНН:7735041133 erid:2Vtzqv9mR9d

13 сентября ЦКО МИЭТ приглашает школьников от 7 до 17 лет на бесплатные открытые занятия. В этот день ребята смогут попробовать себя в направлениях, которые становятся всё более востребованными — видеомонтаже и создании сайтов.

Курсы по видеомонтажу знакомят школьников с профессиональными программами Adobe Premiere Pro и Sony Vegas. Ребята учатся работать с видеоматериалами, собирать ролики и добавлять эффекты. Курсы по веб-разработке дают первые навыки работы с HTML5, CSS3 и JavaScript, а результатом становится собственная веб-страница.

Также бесплатные занятия пройдут по направлениям:

  • программирование (Minecraft, Scratch, Roblox, Python, C++)
  • 3D-моделирование (Blender, 3Ds Max)
  • цифровой рисунок и живопись
  • системное администрирование
  • нейросети.

Уроки проходят в малых группах под руководством практикующих специалистов. Основное внимание уделяется практике: школьники не просто слушают теорию, а сразу практикуются за компьютерами и получают первый результат.

По завершении курса у каждого участника появляется собственный проект — игра, 3D-модель, сайт или видеоролик. Такой формат помогает закрепить навыки и формирует основу для будущего портфолио.

Доступна рассрочка, налоговый вычет и оплата материнским капиталом.

Сайт: mietcenter.ru

Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09
