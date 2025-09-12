13 сентября ЦКО МИЭТ приглашает школьников от 7 до 17 лет на бесплатные открытые занятия. В этот день ребята смогут попробовать себя в направлениях, которые становятся всё более востребованными — видеомонтаже и создании сайтов.

Курсы по видеомонтажу знакомят школьников с профессиональными программами Adobe Premiere Pro и Sony Vegas. Ребята учатся работать с видеоматериалами, собирать ролики и добавлять эффекты. Курсы по веб-разработке дают первые навыки работы с HTML5, CSS3 и JavaScript, а результатом становится собственная веб-страница.