Бесплатная проверка слуха в Зеленограде с 11 по 13 ноября 31.10.2025 Реклама АО «НЬЮКО» ИНН:5052014973 erid:2VtzquwpNp7

Как распознать первые признаки потери слуха — и что с этим делать?

Спросите профессионального аудиолога и сурдолога — бесплатно и рядом с домом!

С 11 по 13 ноября в центре «Студия Слуха» по адресу 15-й микрорайон, корпус 1539 в Зеленограде пройдут Дни открытых дверей с участием приглашённого специалиста-аудиолога.

На встрече вы сможете:

  • пройти бесплатный тест слуха;
  • получить ответы на актуальные вопросы.
  • узнать, как современные технологии слухопротезирования помогают вернуть качество жизни;



Только в эти дни — скидки до 30% на определённые модели заушных слуховых аппаратов!

Записаться и уточнить подробности можно: — онлайн: https://www.ssluha.ru/centers/moskva/g-zelenograd/
— по телефону: +7 (495) 784-82-21

18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Не является публичной офертой. Лицензия № Л041-01168-01/00572765 от 20.03.2020 г.
