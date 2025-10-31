Как распознать первые признаки потери слуха — и что с этим делать?
Спросите профессионального аудиолога и сурдолога — бесплатно и рядом с домом!
С 11 по 13 ноября в центре «Студия Слуха» по адресу 15-й микрорайон, корпус 1539 в Зеленограде пройдут Дни открытых дверей с участием приглашённого специалиста-аудиолога.
На встрече вы сможете:
- пройти бесплатный тест слуха;
- получить ответы на актуальные вопросы.
- узнать, как современные технологии слухопротезирования помогают вернуть качество жизни;
Только в эти дни — скидки до 30% на определённые модели заушных слуховых аппаратов!
Записаться и уточнить подробности можно: — онлайн: https://www.ssluha.ru/centers/moskva/g-zelenograd/
— по телефону: +7 (495) 784-82-21
18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Не является публичной офертой. Лицензия № Л041-01168-01/00572765 от 20.03.2020 г.
