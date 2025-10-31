Как распознать первые признаки потери слуха — и что с этим делать?



Спросите профессионального аудиолога и сурдолога — бесплатно и рядом с домом!



С 11 по 13 ноября в центре «Студия Слуха» по адресу 15-й микрорайон, корпус 1539 в Зеленограде пройдут Дни открытых дверей с участием приглашённого специалиста-аудиолога.



На встрече вы сможете:

пройти бесплатный тест слуха;

получить ответы на актуальные вопросы.

узнать, как современные технологии слухопротезирования помогают вернуть качество жизни;





Только в эти дни — скидки до 30% на определённые модели заушных слуховых аппаратов!



Записаться и уточнить подробности можно: — онлайн: https://www.ssluha.ru/centers/moskva/g-zelenograd/

— по телефону: +7 (495) 784-82-21



18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Не является публичной офертой. Лицензия № Л041-01168-01/00572765 от 20.03.2020 г.