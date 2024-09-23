Почему именно Lokamed?

Салоны оптики Lokamed работают уже почти 20 лет. Первый открылся в Зеленограде, а сейчас четыре салона работают в нашем городе, плюс один в Москве и два в Подмосковье. Принцип работы этой небольшой сети — не географическое расширение, а максимально высокое качество услуг. Здесь представлен широчайший ассортимент линз для очков и оправ.



Lokamed работает со всеми российскими и европейскими производителями очковых линз и оправ по прямым договорам. Вся продукция сертифицирована, это стопроцентно оригинальные бренды. Есть и европейские линзы собственной торговой марки Lokamed, производимые в Белграде на немецком оборудовании.

Кроме того, выполняются индивидуальные заказы, даже самые сложные с доставкой из Европы и это займёт 2-3 недели. Слов «дефицит», «у нас такого нет» или «санкции» здесь не услышишь. При этом цены вполне доступные.