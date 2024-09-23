Как правильно подобрать очки для ребёнка? Разбираемся вместе с Lokamed 23.09.2024 Peклама ИП Исаев И.А. ИHH:332804392013 еrid:2VSb5x6ENL8

Детей в очках, даже малышей, становится всё больше. С одной стороны, это тревожный сигнал — зрение портится всё раньше из-за гаджетов, школьной перегрузки и отсутствия времени на прогулки. С другой — если не начать носить очки вовремя, то зрение ухудшится ещё быстрее. Важно найти очки точно «под себя», подходящие именно вашему ребёнку. Помогут в этом специалисты оптики Lokamed — проверенной и надёжной сети. Не пропустите выгодные скидки для малышей, школьников и студентов! Назовите промокод «ДЕТИ 09» и получите 20% скидку на очки с диоптриями для дошкольников, школьников и студентов! А на вторую оправу (например, запасные очки для ребёнка) — скидку 50%.

С чего начать?

С понимания, что зрение ребёнка или подростка ухудшилось и ему действительно уже нужны очки. Например, он слишком близко смотрит в учебник, тетрадь, экран компьютера или телефона, часто щурится или моргает, жалуется на головные боли и утомление. Для проверки зрения надо идти не в салон оптики, а к офтальмологу.

Затем, если врач подтвердит необходимость, надо правильно выбрать очки. Выбор, казалось бы, большой — сетевых оптик вокруг много. Но и сомнительного товара немало. Некачественные линзы, жёсткая или спадающая оправа — так глаза испортятся ещё больше. А это слишком нежный и ценный орган, чтобы им рисковать.

Почему именно Lokamed?

Салоны оптики Lokamed работают уже почти 20 лет. Первый открылся в Зеленограде, а сейчас четыре салона работают в нашем городе, плюс один в Москве и два в Подмосковье. Принцип работы этой небольшой сети — не географическое расширение, а максимально высокое качество услуг. Здесь представлен широчайший ассортимент линз для очков и оправ.

Lokamed работает со всеми российскими и европейскими производителями очковых линз и оправ по прямым договорам. Вся продукция сертифицирована, это стопроцентно оригинальные бренды. Есть и европейские линзы собственной торговой марки Lokamed, производимые в Белграде на немецком оборудовании.

Кроме того, выполняются индивидуальные заказы, даже самые сложные с доставкой из Европы и это займёт 2-3 недели. Слов «дефицит», «у нас такого нет» или «санкции» здесь не услышишь. При этом цены вполне доступные.

Как правильно подобрать оправу?

Любые родители понимают, что детские очки должны быть безопасными и надёжными. Этим требованиям отвечают силиконовые оправы. Металлические тяжеловаты для детей, менее практичны, к тому же могут вызвать аллергию. А силиконовые — лёгкие, гипоаллергенные, хорошо гнутся, не царапают кожу, не деформируют переносицу. И, главное, не ломаются. Ребёнок в любом случае бегает, прыгает, падает и роняет очки, поэтому практичность на первом месте.

Выбирать оправу нужно вместе с ребёнком. Во-первых, хорошо, если она ему самому нравится. Во-вторых, очень важна правильная посадка очков. Они не должны спадать, съезжать с переносицы и одновременно не должны давить, слишком плотно прилегая к лицу. В пластиковых оправах нет раздвижного носоупора, как в металлических, поэтому важно сразу подобрать правильный мост для маленького носика. Если очки не подходят, то ребёнок начнёт смотреть поверх или из-под них. Это только ухудшит зрение — да и вообще неудобно. Не торопитесь при примерке! А сделать правильный выбор помогут консультанты — это специалисты-профессионалы.

Что важно в выборе линз для детских очков?

Прежде всего, тип линз, он же материал. Лучше, если это будет не стекло, а полимерные линзы. Конечно, не из дешёвого пластика, а из качественного полимера. Они лёгкие, тонкие, удобные, но при этом очень прочные, устойчивые к царапинам и ударам — что для детей особенно важно. Конечно, надо объяснить ребёнку, что очки бросать не нужно, поскольку разбить можно всё, что угодно. Но полимерные линзы намного безопаснее стеклянных. Кроме того, они не имеют искажающих эффектов.

Важна и защита глаз от ультрафиолета, тем более детские глаза более чувствительны к излучению. Это не простое затемнение, как в солнцезащитных очках, а специальный УФ-фильтр. Глаза (а вслед за ними и другие органы) страдают не только от солнца, экранов компьютеров и телефонов, но и от воздействия люминесцентных и светодиодных ламп. А такие светильники чаще всего и используются в школах.

Ну и, конечно, ребёнок не должен стесняться своих очков. Выбор в салонах Lokamed весьма широкий (а ещё больше можно найти в интернет-магазине сети) и радует глаз. Есть и модные круглые оправы, и классические прямоугольные, и квадратные, и овальные, и «бабочки», и с украшениями, и без ободка. И самых разных цветов.

Нелишними будут и стопперы — это силиконовые насадки, которые надеваются на дужки очков и хорошо фиксируют их на голове. Силиконовые модели, итак, неплохо держатся, но при занятиях спортом или просто наклонённой вниз головой очки всё равно могут съезжать с переносицы. А стопперы их удерживают.

Простые советы от Lokamed

Научите юных очкариков несложным правилам обращения с очками. Их надо носить в футляре, чтобы линзы не пачкались и не ломались оправы. По той же причине не класть их стеклами вниз. Протирать периодически специальными салфетками для линз, чтобы были чистыми. Не держать очки на открытом солнце, возле батарей или, наоборот, на морозе — испортятся. И постараться не терять свои «вторые глаза». Реально работающих устройств для поиска очков пока не изобрели.

Ремонт, акции и скидки

Lokamed, кроме прочего, занимается и ремонтом очков — комплексным восстановлением оправ любой сложности. Для всех заказанных в салоне очков ремонт бесплатный.

Действуют накопительная система скидок (при покупках и в салонах, и в интернет-магазине сети) и различные акции со значительными скидками. Сейчас продолжается выгодная акция — 20-процентная скидка на очки с диоптриями для дошкольников, школьников и студентов — торопитесь успеть! А на вторую оправу (например, запасные очки для ребёнка) цену снижают вдвое — скидка 50%.

Льготным категориям покупателей — инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям — предоставляется скидка 10% на весь ассортимент.

Салоны оптики в Зеленограде: корпуса 241, 834а, 1824 и 2008. Работают с 10:00 до 21:00 ежедневно.

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Телефоны: 8-800-600-57-03, 8-926-277-28-08.

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