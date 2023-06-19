Как попасть в IT и начать зарабатывать уже во время обучения? 24 июня вы узнаете обо всем бесплатно! 19.06.2023 Реклама

Компьютерная Академия TOP приглашает на открытую презентацию «Старт в IT».

Вы узнаете:

  • 7 самых востребованных профессий будущего
  • 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
  • 8 убедительных причин стать IT-шником
  • Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT
  • 7 важных показателей хорошего учебного заведения
  • 10 причин обучаться в TOPе
  • 5 преимуществ, которые получают выпускники Академии

Академия трудоустроила 89% выпускников, а многих еще и во время обучения! У академии — более 100 меморандумов о сотрудничестве с IT-кампаниями, в которых гарантировано будут работать наши выпускники.

Попасть в IT сферу намного реальнее, чем кажется на первый взгляд! Приходите и убедитесь в этом сами.

Мероприятие состоится 24 июня в 18:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305
Телефон 8-495-135-05-80

Вход свободный по предварительной записи.

Регистрация на мероприятие в 2 клика по ссылке.

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