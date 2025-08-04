«Не знаю» — стандартный ответ школьника на вопрос о том, чем он хочет заниматься и куда хочет поступать.
В итоге экзамены выбираются наугад, планы меняются по десять раз, а в старших классах накапливается усталость и тревога.
Подготовку к ЕГЭ откладывает на 11 класс, из-за неопределенности сдает доп предметы «на всякий случай» и получает средние результаты, с которыми не поступить на бюджет.
Я провожу профориентацию так, чтобы подросток наконец понял, чего хочет, а родители перестали гадать и спорить.
Это не просто тест, а консультация, после которой у вас будет план на 3-7 лет вперёд: от профиля в школе до первого шага на рынке труда.
Что входит в профориентацию:
1. Онлайн-тесты до встречи
Подросток проходит тесты на мышление, личностные черты и интересы. Это даёт основу: мы не гадаем, а работаем с данными.
2. Живая встреча 1,5-2 часа
Вместе с родителем и подростком разбираем результаты и проводим тест на подходящие профессии.
- как ребёнок учился раньше, что ему реально нравится;
- что думает сам подросток, а что родители;
- какие у семьи ожидания и ограничения.
- профиль в школе
- экзамены на ОГЭ/ЕГЭ
- целевые вузы и специальности
- цель по баллам
- будущие профессии и возможности для развития (курсы, проекты, хобби)
Главный принцип: подросток сам ищет ответы. Я не даю готовых рецептов.
3. Проверка уровня подготовки
Когда уже понятно, какие экзамены сдавать, планируем пробные тесты, чтобы понять стартовый уровень и спланировать подготовку.
4. План подготовки к ЕГЭ/ОГЭ
Считаем, сколько времени осталось, какие цели по баллам, и как подготовиться без стресса.
5. Домашнее задание
Подросток составляет шорт-лист вузов и специальностей, календарь дней открытых дверей. К концу года у него готов финальный список
Когда стоит приходить на профориентацию?
- Если вы не знаете, какие экзамены сдавать
- Если хотите понять, куда реально поступить на бюджет
- Если уже выбрали экзамены, но сомневаетесь, вдруг есть лучшее направление?
- Если подросток метается между несколькими профессиями
Кто проводит консультацию?
Консультацию веду я, Евгений Должкевич
- 15 лет готовлю школьников к ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, информатике.
- Основатель центра «Хорошист» в Зеленограде, через который прошли сотни учеников, поступившие в МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИЭТ, МАИ, МГТУ и др.
- Автор методики индивидуально-групповой подготовки и профориентационных программ.
- Работаю не только с предметами, но и с мышлением: помогаю подросткам разобраться в себе, стать более самостоятельными, снизить тревогу и найти свой путь.
- Веду блог «Репетитор Оболтусов» — про подростков, их выборы и взросление.
- Автор и ведущий курса «Предпринимательство для школьников». Спикер по теме предпринимательства для студентов МИЭТ и предпринимательских классов.
Главное для меня — не просто выбрать экзамены, а дать подростку чувство опоры и понимание, что его путь — его собственный.
Сколько стоит?
В августе — 7 500 рублей
С сентября — 10 000 рублей
Можно повторить консультацию после результатов экзаменов или при смене планов.
Хотите, чтобы ребёнок наконец понял, чего он хочет?
Напишите мне в личку: расскажу, как подготовиться ко встрече и когда можно встретиться.
- Записаться на профориентацию: t.me/dolzhkevich_evgeniy
- Телеграм канал «Репетитор Оболтусов»: t.me/repetitor_oboltusov
- Почитать отзывы: https://yandex.ru/profile/76393716208