Я провожу профориентацию так, чтобы подросток наконец понял, чего хочет, а родители перестали гадать и спорить.



Это не просто тест, а консультация, после которой у вас будет план на 3-7 лет вперёд: от профиля в школе до первого шага на рынке труда.



Что входит в профориентацию:

1. Онлайн-тесты до встречи

Подросток проходит тесты на мышление, личностные черты и интересы. Это даёт основу: мы не гадаем, а работаем с данными.





2. Живая встреча 1,5-2 часа

Вместе с родителем и подростком разбираем результаты и проводим тест на подходящие профессии.