Как помочь подростку выбрать экзамены, вуз и профессию без нервов? 04.08.2025 Реклама ИП Должкевич Е.А. ИHH:504411587700 erid:2VtzqxRawF6

«Не знаю» — стандартный ответ школьника на вопрос о том, чем он хочет заниматься и куда хочет поступать.

В итоге экзамены выбираются наугад, планы меняются по десять раз, а в старших классах накапливается усталость и тревога.

Подготовку к ЕГЭ откладывает на 11 класс, из-за неопределенности сдает доп предметы «на всякий случай» и получает средние результаты, с которыми не поступить на бюджет.

Я провожу профориентацию так, чтобы подросток наконец понял, чего хочет, а родители перестали гадать и спорить.

Это не просто тест, а консультация, после которой у вас будет план на 3-7 лет вперёд: от профиля в школе до первого шага на рынке труда.

Что входит в профориентацию:

1. Онлайн-тесты до встречи
Подросток проходит тесты на мышление, личностные черты и интересы. Это даёт основу: мы не гадаем, а работаем с данными.

2. Живая встреча 1,5-2 часа
Вместе с родителем и подростком разбираем результаты и проводим тест на подходящие профессии.

Я собираю полную картину:

  • как ребёнок учился раньше, что ему реально нравится;
  • что думает сам подросток, а что родители;
  • какие у семьи ожидания и ограничения.

Дальше собираем маршрут:

  • профиль в школе
  • экзамены на ОГЭ/ЕГЭ
  • целевые вузы и специальности
  • цель по баллам
  • будущие профессии и возможности для развития (курсы, проекты, хобби)

Главный принцип: подросток сам ищет ответы. Я не даю готовых рецептов.

3. Проверка уровня подготовки
Когда уже понятно, какие экзамены сдавать, планируем пробные тесты, чтобы понять стартовый уровень и спланировать подготовку.

4. План подготовки к ЕГЭ/ОГЭ
Считаем, сколько времени осталось, какие цели по баллам, и как подготовиться без стресса.

5. Домашнее задание
Подросток составляет шорт-лист вузов и специальностей, календарь дней открытых дверей. К концу года у него готов финальный список

Когда стоит приходить на профориентацию?

  • Если вы не знаете, какие экзамены сдавать
  • Если хотите понять, куда реально поступить на бюджет
  • Если уже выбрали экзамены, но сомневаетесь, вдруг есть лучшее направление?
  • Если подросток метается между несколькими профессиями



Кто проводит консультацию?

Консультацию веду я, Евгений Должкевич

  • 15 лет готовлю школьников к ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, информатике.

  • Основатель центра «Хорошист» в Зеленограде, через который прошли сотни учеников, поступившие в МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИЭТ, МАИ, МГТУ и др.

  • Автор методики индивидуально-групповой подготовки и профориентационных программ.

  • Работаю не только с предметами, но и с мышлением: помогаю подросткам разобраться в себе, стать более самостоятельными, снизить тревогу и найти свой путь.

  • Веду блог «Репетитор Оболтусов» — про подростков, их выборы и взросление.

  • Автор и ведущий курса «Предпринимательство для школьников». Спикер по теме предпринимательства для студентов МИЭТ и предпринимательских классов.



Главное для меня — не просто выбрать экзамены, а дать подростку чувство опоры и понимание, что его путь — его собственный.

Сколько стоит?

В августе — 7 500 рублей
С сентября — 10 000 рублей

Можно повторить консультацию после результатов экзаменов или при смене планов.

Хотите, чтобы ребёнок наконец понял, чего он хочет?

Напишите мне в личку: расскажу, как подготовиться ко встрече и когда можно встретиться.

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