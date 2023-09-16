Зарегистрироваться в Научно-технической конференции «Творчество юных» Подготовить проект под руководством преподавателей ЦКО МИЭТ Сначала пройти защиту проекта в ЦКО МИЭТ Подготовленным прийти на конференцию Занять призовое место Получить сертификат.

ЦКО МИЭТ уже много лет занимается подготовкой детей к «Творчеству юных». За это время наши слушатели стали победителями и призерами конференции, получив +2, +4, +6, а кто-то +10 баллов, к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.

В 2023 году семеро учащихся ЦКО МИЭТ заняли призовые места и получили сертификаты.

Они сделали первый шаг на тяжелом пути освоения востребованной IT-профессии, записавшись в ЦКО МИЭТ на пробные занятия по ссылке Вконтакте.