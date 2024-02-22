Годовой курс теперь доступен очно в Зеленограде. Подробнее.

Расписание занятий: вторник и четверг с 18.30 до 21.20.

4 очные пары в неделю.

12 месяцев практических занятий с представителем сферы!

Трудоустройство.

Python — это самый популярный и востребованный язык программирования на сегодняшний день, нейросети, искусственный интеллект, и т. д. все создается на Python.

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