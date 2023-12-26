В отличие от грозы новогоднее файер-шоу — явление прогнозируемое и у владельца есть возможность подготовиться.

Если у вас молодая собака и вы не знаете как она реагирует на шум, учитывайте что она может испугаться. Очень важно как собака познакомится с этим явлением. Одно дело если салют она услышит дома, в привычной обстановке через закрытые окна и совсем другое, если он громыхнет у собаки над головой среди ночи на центральной площади города. Помните, что в новогоднюю ночь теряется много собак и большинство из них гибнет, т к в панике они несутся не разбирая дороги и либо убегают очень далеко, либо попадают под машины.

В период праздников планируйте прогулки в светлое время, либо рано утром, когда люди устав праздновать засыпают. Собака должна выгуливаться только на поводке в плотном ошейнике или шлейке какой бы послушной она не была. И на собаке всегда должен быть адресник с вашим телефоном! Его укрепляют на специальном шнурке а не на ошейнике.

Итак, куранты отбили начало нового года, канонада начнется через 5-10 минут. Закройте и зашторьте окна чтобы снизить громкость звуков. Ведите себя спокойно — собаки ориентируются на наше эмоциональное состояние. Включите музыку. Поиграйте с собакой или начните кормить ее небольшими порциями как только гремит салют. Этот прием называется контробусловливание и он действительно хорошо работает для профилактики развития фобий. Если собака показывает признаки страха, дайте ей возможность уйти в укрытие, не надо насильно вырабатывать в ней стойкость. Но если она сохраняет интерес к еде или игрушкам воспользуйтесь этим и предложите какую-то активность, например бегать за кусочками или за мячиком.

Если же вы уже знаете что ваш друг боится салютов и проблема точно будет, подготовьтесь заранее. Планируйте прогулки в безопасное время. Дома сделайте укрытие там где звуки слышны меньше всего. Побудьте с собакой когда ей тяжело. Спокойный тон речи и просто ваше присутствие ее поддержат. Включите музыку, маскирующую звуки за окном. Если собака может есть или играть, воспользуйтесь этим.

Долгое время считалось что не надо гладить и успокаивать испуганную собаку, так как это подкрепляет реакцию страха. В такой точке зрения есть резон. Но мы говорим о другом. Не надо хвалить собаку, надо постараться ее отвлечь, переключить на общение с вами, выполнение какой-то любимой команды или на игру либо помочь ей расслабиться.

В некоторых случаях у животных развивается очень тяжелая фобия и праздники являются для них настоящим испытанием. Тогда стоит воспользоваться медикаментозной поддержкой. В продаже есть эффективные средства, но принимать их надо начинать заранее и только после консультации с врачом. С шумофобиями можно и нужно бороться. Конечно лучше это делать под руководством грамотного специалиста. По данным исследований 70% владельцев собак, страдающих фобией, сообщили о значительном улучшении состояния питомца после тренингов на расслабление и работе с контробусловливанием.

Почему же у некоторых собак развивается фобия а некоторые не обращают на салюты никакого внимания? Нервная система у каждого разная. Если страх громких звуков появился в возрасте до года, причина скорее всего генетически обусловлена. Если в старшем возрасте, это может быть сигналом того что собака испытывает хроническую боль и ее надо обследовать. Кроме того имеет значение социализация щенка. Если он рос в городе и в возрасте 2,5-4 месяцев видел много разных шумных предметов городского пейзажа у него больше шансов справиться со страхом от внезапных взрывов чем у собаки, выросшей в обедненной среде. И конечно, огромную роль играет поведение владельца. Если человек понимает опасность салютов и готовится заранее: старается снизить интенсивность звука, отвлечь животное, то у собаки больше шансов не стать шумофобом. А если владельцы, выпив в новогоднюю ночь, потащили щенка в лес полюбоваться фейерверками, тут и самая крепкая нервная система может не справиться. Поэтому грамотная социализация щенка — важнейший залог долгой и счастливой совместной жизни с собакой.

Будьте внимательными и ответственными владельцами и в праздники и в будни!

И, пожалуйста, не запускайте фейерверки. Ведь от них страдают не только собаки. Для мам с маленькими детьми, больных людей, для птиц и прочих обитателей лесопарков новогодняя ночь становится тяжелейшим испытанием.

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