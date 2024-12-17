«Суперкач» — тренажёрный зал, который похудел зеленоградцев на три тонны.

Уже больше 7 лет здесь помогают вам стать лучше, поддерживают каждого в достижении поставленной цели. Работают только на результат.

Приходите на персональные тренировки. Количество мест ограничено.

Тренировки проводятся с 07 до 00, без выходных.

Записывайтесь онлайн на консультацию, вам ответят на интересующие вас вопросы и запишут на первую Бесплатную тренировку.



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Телефон для связи: 8-963-688-36-88

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Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650. Это отдельно стоящее нежилое здание возле пересечения Георгиевского проспекта и улицы Каменка. Возле него есть парковка, рядом две автобусные остановки («Пенсионный фонд» и «Улица Каменка»).

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена