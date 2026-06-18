20 июня, 13:00
В детском парке развлечений «Лунный кот» пройдёт необычная лимонадная программа, где каждый ребёнок сможет почувствовать себя настоящим создателем напитков и собрать свой собственный космический лимонад.
Юных гостей ждут разные ингредиенты, яркие вкусы и возможность придумать свой уникальный рецепт.
Участие бесплатное для гостей с детским входным билетом.
Отличный вариант, чтобы провести летний день весело, вкусно и по-космически всей семьёй!
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С любовью, «Лунный кот»
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