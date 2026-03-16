Открытие планируется в начале апреля, точная дата будет объявлена дополнительно.

В новом пространстве гостей ждёт обновлённое меню и привычные блюда корейской кухни.

В связи с переездом кафе завершит работу в ТЦ «Иридиум» 25 марта.

Чтобы порадовать гостей перед открытием новой точки, команда запустила специальную акцию: при заказе любого блюда выдаётся купон на скидку 25%. Им можно будет воспользоваться с 15 апреля по 31 мая в кафе «Мистер Пак» в гастрономическом центре «Станция».