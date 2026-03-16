Открытие планируется в начале апреля, точная дата будет объявлена дополнительно.
В новом пространстве гостей ждёт обновлённое меню и привычные блюда корейской кухни.
В связи с переездом кафе завершит работу в ТЦ «Иридиум» 25 марта.
Чтобы порадовать гостей перед открытием новой точки, команда запустила специальную акцию: при заказе любого блюда выдаётся купон на скидку 25%. Им можно будет воспользоваться с 15 апреля по 31 мая в кафе «Мистер Пак» в гастрономическом центре «Станция».
В преддверии лета с открытия снова будет доступен для заказа летний суп «Кукси» по рецепту настоящих корейских поваров!
- сырный рамён
- лапша с морепродуктами «Тямпон»
- чапче
- боксы с настоящей корейской курочкой
Команда кафе просит гостей поучаствовать в создании нового меню — что бы вы хотели попробовать среди новинок?
Напишите в комментариях
Зеленоград, Крюковская площадь, 1
ТЦ «Иридиум», 2 этаж — yandex.ru/profile/24…