Лофт доступен для аренды каждый день с 9:00 до 23:00. Вы можете провести любое мероприятие: день рождения, корпоратив, лекцию, встречу с близкими и многое другое.

В лофте есть всё необходимое для крутого праздника:

колонка JBL Party Box

кондиционер

проектор с экраном

инстакс для красивых фото

2 микрофона

и даже льдогенератор.

В свободное от брони время проходят творческие мастер-классы, на которых вы можете создать что-то интересное своими руками. Например, написать интерьерную картину и собрать стильный букет!