JUNE loft — это первый проект в Зеленограде, который объединяет в себе творчество и место для тёплых и весёлых мероприятий.
Лофт доступен для аренды каждый день с 9:00 до 23:00. Вы можете провести любое мероприятие: день рождения, корпоратив, лекцию, встречу с близкими и многое другое.
В лофте есть всё необходимое для крутого праздника:
- колонка JBL Party Box
- кондиционер
- проектор с экраном
- инстакс для красивых фото
- 2 микрофона
- и даже льдогенератор.
В свободное от брони время проходят творческие мастер-классы, на которых вы можете создать что-то интересное своими руками. Например, написать интерьерную картину и собрать стильный букет!
По кодовому слову ЗЕЛЕНОГРАДРУ вы получите скидку -10% до конца июля на аренду лофта и -10% на участие в мастер-классе с другом.
Для того, чтобы забронировать лофт и место на мастер-класс, пишите: wa.me/79935913105.
Узнать подробнее о JUNE loft:
- juneloft.ru
- Телеграм
- Вконтакте
- Ватсап 79935913105
- телефон 8-993-591-31-05
- 17 район, Георгиевский проспект, 33А2.