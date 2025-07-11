ЖК «Зеленоград Ривьера» — дом, в который хочется возвращаться 11.07.2025 Реклама ООО «СЗ „ПАРТНЕРИНВЕСТ“» ИНН:2460094322 erid:2Vtzqx1skGo

Представьте место, где утро начинается с шепота листвы за окном, а вечер — с аромата леса и тишины. Где небо кажется ближе, а будни — легче. Это не просто квартира. Это ваш новый стиль жизни. Это — новый жилой комплекс «Зеленоград Ривьера». Он словно соткан из света, воздуха, гармонии и домашнего уюта.

«Зеленоград Ривьера» — редкое сочетание природной тишины и городской мобильности

Комплекс расположен в самом сердце Зеленограда, на улице Летчика Полагушина, окружен лесным массивом — здесь легко дышится и легко живется.

Прогулки с коляской становятся не просто ежедневным ритуалом, а настоящим путешествием по местам силы: свежий воздух, шелест листвы, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев… Здесь дети растут свободно и гармонично, а взрослые, наконец, находят время на главное — на себя и свою семью.

Утром — легкая йога на поляне или пробежка. Вечером — неспешная прогулка в тишине под пение птиц. А в моменты, когда душа ищет покоя, лес становится идеальным пространством для медитации и поиска внутреннего баланса.

Благодаря удобной транспортной доступности, дорога на работу — даже в Москву или отдаленные районы города, не превращается в стресс.

Комфорт, продуманный до мелочей

  • Квартиры — просторные, светлые, с высокими потолками.
  • Входные группы с панорамным остеклением и дизайнерским оформлением.
  • Большие окна и уютные лоджии открывают вид на лес и город.
  • Благоустроенные дворы, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки — для всех поколений вашей семьи.
  • В шаговой доступности уютные кафе и рестораны, школы, детские сады, поликлиники, супермаркеты, остановки общественного транспорта.
  • Просторный подземный паркинг с удобным лифтом прямо на ваш этаж навсегда решает вопрос с парковкой — без суеты, длительных поисков свободного места, компромиссов.

В ЖК «Зеленоград Ривьера» каждый найдет свое идеальное пространство — от уютных студий до просторных квартир, в которых будет комфортно большой семье. Площади от 27,7 до 82,3 м? позволяют выбрать именно то пространство, которое отвечает вашему стилю жизни и планам.

Надежный застройщик: гарантия качества

Проект реализуется ГК «СтройИнновация», в портфолио которой десятки успешно завершенных объектов, тысячи довольных семей и годы безупречной работы. Каждый проект от «СтройИнновация» — продуманные планировки, современные дизайнерские решения, качественные материалы и внимание к деталям. Компания строит не просто дома, а среду, в которой хочется жить.

Срок сдачи комплекса запланирован на IV квартал 2026 года, однако строительство идет с опережением графика, что свидетельствует о надежности и ответственности застройщика.

Мы уверенно опережаем сроки, на сегодняшний день ситуация такова:

Корпус 1

  • Монолитные конструкции полностью завершены
  • Кровля выполнена на 40%
  • Каменная кладка готова
  • Оконные блоки смонтированы на 60%
  • Утепление фасадов сделано на 40%
  • Вентиляция и дымоудаление — 30%
  • Отопление, водоснабжение и водоотведение — 40%
  • Электроснабжение и слаботочные системы — 10%
  • Отделка инженерных помещений завершена, началась черновая отделка мест общего пользования (подъезд, парадная…).

Корпус 2

  • Монолитные конструкции завершены
  • Кровля — 10%
  • Каменная кладка выполнена
  • Монтаж оконных блоков — 60%
  • Начат монтаж кронштейнов фасадов
  • Вентиляция и дымоудаление — 30%
  • Отопление, водоснабжение и водоотведение — 30%
  • Электроснабжение и слаботочные системы — 10%

Отделка инженерных помещений завершена, идет черновая отделка мест общего пользования

Корпус 3

  • Монолитные конструкции завершены
  • Кровля — 30%
  • Каменная кладка готова
  • Начат монтаж оконных блоков
  • Фасады: монтаж кронштейнов, утепление — 10%
  • Вентиляция и дымоудаление — 30%
  • Отопление, водоснабжение и водоотведение — 30%
  • Электроснабжение и слаботочные системы — 10%
  • Отделка инженерных помещений завершена, начата черновая отделка мест общего пользования

Корпус 4

  • Монолитные конструкции завершены
  • Кровля — 90%
  • Каменная кладка выполнена
  • Монтаж оконных блоков — 90%
  • Утепление фасадов — 40%
  • Вентиляция и дымоудаление — 60%
  • Отопление, водоснабжение и водоотведение — 60%
  • Электроснабжение и слаботочные системы — 10%
  • Отделка инженерных помещений завершена, идет черновая отделка мест общего пользования

На автостоянке завершено возведение монолитных конструкций, начали монтаж инженерных сетей.

Не откладывайте мечту: ипотека от 3,5%* открывает дверь в новую жизнь

Покупка здесь — не просто вложение, а умный шаг навстречу стабильности и качеству. Для покупателей доступны гибкие ипотечные программы от надежных банков. Действует акция по семейной ипотеке от 3,5%* от застройщика! Это не только выгодно, но и максимально доступно для большинства.

Но истинная ценность — в атмосфере. Здесь продумано все: изящные архитектурные линии, качественные материалы, красивое озеленение дворов, много света, свежего воздуха, комфорта в каждой детали.

Больше, чем просто жилой комплекс в Зеленограде

Это не просто очередная новостройка в Зеленограде, а роскошная симфония природы и города, где каждое утро начинается с вдохновения, а каждый вечер — с умиротворения. Это олицетворение современной мечты: жить в ритме города, но дышать полной грудью в окружении природы, пения птиц и шелеста листвы. Большие панорамные окна, высокие потолки, уютные квартиры с продуманными планировками — каждая деталь здесь говорит о комфорте и стиле.

Если вы давно хотите купить квартиру в Зеленограде, стоит присмотреться именно к этому комплексу. Он выделяется на фоне других новостроек в Зеленограде не только архитектурой, но и атмосферой. Здесь строится не просто жилье — здесь рождается будущее.

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Узнайте о лучших предложениях и подберите идеальную планировку в нашем московском офисе продаж!

Телефон: +7-499-214-2-214

График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00 (МСК)

ЖК «Зеленоград Ривьера» — пространство, которое дарит вдохновение!
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