Представьте место, где утро начинается с шепота листвы за окном, а вечер — с аромата леса и тишины. Где небо кажется ближе, а будни — легче. Это не просто квартира. Это ваш новый стиль жизни. Это — новый жилой комплекс «Зеленоград Ривьера». Он словно соткан из света, воздуха, гармонии и домашнего уюта.
«Зеленоград Ривьера» — редкое сочетание природной тишины и городской мобильности
Комплекс расположен в самом сердце Зеленограда, на улице Летчика Полагушина, окружен лесным массивом — здесь легко дышится и легко живется.
Прогулки с коляской становятся не просто ежедневным ритуалом, а настоящим путешествием по местам силы: свежий воздух, шелест листвы, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев… Здесь дети растут свободно и гармонично, а взрослые, наконец, находят время на главное — на себя и свою семью.
Утром — легкая йога на поляне или пробежка. Вечером — неспешная прогулка в тишине под пение птиц. А в моменты, когда душа ищет покоя, лес становится идеальным пространством для медитации и поиска внутреннего баланса.
Благодаря удобной транспортной доступности, дорога на работу — даже в Москву или отдаленные районы города, не превращается в стресс.
- Квартиры — просторные, светлые, с высокими потолками.
- Входные группы с панорамным остеклением и дизайнерским оформлением.
- Большие окна и уютные лоджии открывают вид на лес и город.
- Благоустроенные дворы, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки — для всех поколений вашей семьи.
- В шаговой доступности уютные кафе и рестораны, школы, детские сады, поликлиники, супермаркеты, остановки общественного транспорта.
- Просторный подземный паркинг с удобным лифтом прямо на ваш этаж навсегда решает вопрос с парковкой — без суеты, длительных поисков свободного места, компромиссов.
В ЖК «Зеленоград Ривьера» каждый найдет свое идеальное пространство — от уютных студий до просторных квартир, в которых будет комфортно большой семье. Площади от 27,7 до 82,3 м? позволяют выбрать именно то пространство, которое отвечает вашему стилю жизни и планам.
Проект реализуется ГК «СтройИнновация», в портфолио которой десятки успешно завершенных объектов, тысячи довольных семей и годы безупречной работы. Каждый проект от «СтройИнновация» — продуманные планировки, современные дизайнерские решения, качественные материалы и внимание к деталям. Компания строит не просто дома, а среду, в которой хочется жить.
Срок сдачи комплекса запланирован на IV квартал 2026 года, однако строительство идет с опережением графика, что свидетельствует о надежности и ответственности застройщика.
Мы уверенно опережаем сроки, на сегодняшний день ситуация такова:
Корпус 1
- Монолитные конструкции полностью завершены
- Кровля выполнена на 40%
- Каменная кладка готова
- Оконные блоки смонтированы на 60%
- Утепление фасадов сделано на 40%
- Вентиляция и дымоудаление — 30%
- Отопление, водоснабжение и водоотведение — 40%
- Электроснабжение и слаботочные системы — 10%
- Отделка инженерных помещений завершена, началась черновая отделка мест общего пользования (подъезд, парадная…).
Корпус 2
- Монолитные конструкции завершены
- Кровля — 10%
- Каменная кладка выполнена
- Монтаж оконных блоков — 60%
- Начат монтаж кронштейнов фасадов
- Вентиляция и дымоудаление — 30%
- Отопление, водоснабжение и водоотведение — 30%
- Электроснабжение и слаботочные системы — 10%
Отделка инженерных помещений завершена, идет черновая отделка мест общего пользования
Корпус 3
- Монолитные конструкции завершены
- Кровля — 30%
- Каменная кладка готова
- Начат монтаж оконных блоков
- Фасады: монтаж кронштейнов, утепление — 10%
- Вентиляция и дымоудаление — 30%
- Отопление, водоснабжение и водоотведение — 30%
- Электроснабжение и слаботочные системы — 10%
- Отделка инженерных помещений завершена, начата черновая отделка мест общего пользования
Корпус 4
- Монолитные конструкции завершены
- Кровля — 90%
- Каменная кладка выполнена
- Монтаж оконных блоков — 90%
- Утепление фасадов — 40%
- Вентиляция и дымоудаление — 60%
- Отопление, водоснабжение и водоотведение — 60%
- Электроснабжение и слаботочные системы — 10%
- Отделка инженерных помещений завершена, идет черновая отделка мест общего пользования
На автостоянке завершено возведение монолитных конструкций, начали монтаж инженерных сетей.
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Но истинная ценность — в атмосфере. Здесь продумано все: изящные архитектурные линии, качественные материалы, красивое озеленение дворов, много света, свежего воздуха, комфорта в каждой детали.
Больше, чем просто жилой комплекс в Зеленограде
Это не просто очередная новостройка в Зеленограде, а роскошная симфония природы и города, где каждое утро начинается с вдохновения, а каждый вечер — с умиротворения. Это олицетворение современной мечты: жить в ритме города, но дышать полной грудью в окружении природы, пения птиц и шелеста листвы. Большие панорамные окна, высокие потолки, уютные квартиры с продуманными планировками — каждая деталь здесь говорит о комфорте и стиле.
Если вы давно хотите купить квартиру в Зеленограде, стоит присмотреться именно к этому комплексу. Он выделяется на фоне других новостроек в Зеленограде не только архитектурой, но и атмосферой. Здесь строится не просто жилье — здесь рождается будущее.
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Телефон: +7-499-214-2-214
График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00 (МСК)
ЖК «Зеленоград Ривьера» — пространство, которое дарит вдохновение!