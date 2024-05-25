ЖК «Зеленоград Ривьера» — амбициозный проект на рынке недвижимости Зеленограда от ГК «СтройИнновация» 25.05.2024 Реклама ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАПИТАЛИНВЕСТ» ИНН:2465153204 erid:2VSb5wbXzic

ЖК «Зеленоград Ривьера» расположен в шаговой доступности от исторического центра Зеленограда на улице Летчика Полагушина. Территория комплекса включает в себя 4 современных жилых здания, высотой до 15 этажей. В проекте представлены разнообразные планировочные решения — от квартир-студий 27, 7 кв.м до трехкомнатных с площадью 82, 3 кв.м.

14 мая был залит первый куб бетона в фундамент жилого комплекса «Зеленоград Ривьера». Это стало отправной точкой для реализации, пожалуй, самого амбициозного проекта на рынке недвижимости Зеленограда.

На текущий момент более 15% квартир уже нашли своих владельцев, что подчёркивает особый интерес покупателей к данному проекту. Находясь в центре города, ЖК «Зеленоград Ривьера» в то же время окружен лесным массивом. Жители смогут любоваться природой, гулять на свежем воздухе, не выезжая за пределы города. Все социально значимые объекты Зеленограда находятся в шаговой доступности. Для тех, кому важно жить в ритме большого города немаловажным преимуществом станет тот факт, что жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от площади Юности, на которой расположен популярный фитнес-центр, торговый центр, лучшие рестораны и сетевые магазины. Для любителей активного отдыха зимой работает каток.

Концепция благоустройства этого проекта родилась благодаря его особому месторасположению и была продумана до мелочей. Спортивные площадки и разнообразные сценарии озеленения. Большой подземный паркинг, из которого можно подняться в свою квартиру на лифте.

Безопасность внутри домов будет обеспечена за счет системы видеонаблюдения. Первые этажи комплекса спроектированы под различные коммерческие помещения, в которых разместится вся необходимая инфраструктура для жизнеобеспечения комплекса.

Кроме того, на территории «Зеленоград Ривьера» будет работать собственный детский сад, а буквально по соседству находятся школы, детские клубы и поликлиника.

Дизайнерские интерьеры входных групп являются логичным продолжением архитектуры зданий и концепции благоустройства территории. Панорамное остекление, характерное для пространств бизнес-класса, обеспечивает максимум света уже на пороге вашего жилого дома. Природные мотивы, цвета и материалы в отделке подчеркнут уникальность жилого комплекса, созданного для комфортной и активной жизни в окружении первозданной природы.

В настоящий момент все строительные работы ведутся быстрыми темпами и даже с опережением графика. Строительство комплекса ведет ООО «Специализированный застройщик «ПартнерИнвест», входящий в группу компаний «СтройИнновация» с головным офисом в Красноярске. Сдача объектов раньше заявленного срока и сохранение высочайшего уровня качества — главный стандарт работы ГК «СтройИнновация». Именно поэтому уже шестой месяц подряд по данным портала ЕРЗ.РФ застройщику присваивается наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода жилья.

Группа компаний «СтройИнновация» была основана в 2015 году и за это время успела зарекомендовать себя как надёжный федеральный застройщик, добавив в свой портфель ряд значимых объектов. Один из них — жилой комплекс «Пушкин» в Красноярске, ставший финалистом премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса СФО». Флагманский проект компании — ЖК «Univers» в Красноярске занял 2 место в масштабной премии «ТОП ЖК-2024» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Красноярском крае».

Все объекты строительства от «СтройИнновации» задают принципиально новый стандарт жилой недвижимости, отличающийся неповторимым архитектурным стилем, комфортной плотностью застройки, быстрым доступом к необходимой инфраструктуре и вниманием к удобству каждого жителя.

ЖК «Андреевка LIFE»

Еще одна точка на карте проектов ГК «СтройИнновация» — жилой комплекс «Андреевка LIFE», который возводится рядом с Зеленоградом.

«Андреевка LIFE» — это масштабный проект комфорт-класса, включающий в себя 8 монолитных домов, уютные дворы, детские и спортивные площадки и наземный паркинг на 455 машиномест.

Здесь предусмотрен широкий выбор планировок — от лаконичных студий площадью 27,8 кв.м. до трехкомнатных квартир площадью 72,7 кв. м. Все квартиры будут сдаваться с отделкой White Box. Такой тип отделки позволяет клиентам быстрее переехать в свои квартиры.

Будущие жители ЖК «Андреевна LIFE» будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой. На территории комплекса идет строительство собственного детского сада на 150 мест. Его введут в эксплуатацию вместе с первой очередью строительства. На первых этажах корпусов планируются помещения под коммерческую недвижимость. Любители активного отдыха оценят близость фитнес-центров, открытых спортивных площадок, стадионов и ледового дворца. Те, кто предпочитают отдых на природе, смогут насладиться прогулками по окружающему комплекс лесному массиву.

Дизайнерские входные группы, успевшие стать визитной карточкой ГК «СтройИнновация», в этом проекте отличаются особой эстетикой. Максимум пространства и света призваны создать оазис комфорта и спокойствия.

Как и в ЖК «Зеленоград Ривьера», в «Андреевка LIFE» особое внимание уделено концепции благоустройства, которая включает в себя безопасные игровые площадки, зоны workout, спортивные площадки, зоны для тихого и комфортного отдыха с беседками в экостиле.

В пяти корпусах первой очереди запроектировано 850 квартир. Кроме того, везде кроме четвертого корпуса, предусмотрены отдельные площади под кладовые, что позволит жильцам освободить свои квартиры от сезонных и редко используемых вещей.

Срок сдачи первой очереди запланирован на второй квартал 2025 года. В данный момент ведутся монолитные работы, кладка блока и возведение межквартирных и межкомнатных перегородок.

Безопасность, комфорт и эстетика — ключевые принципы, которыми руководствуется ГК «СтройИнновация» при проектировании своих жилых объектов. Их задача — создать ощущение дома, которое не будет ограничено рамками квартиры.

Офис продаж, в котором вы сможете получить информацию по двум проектам ГК «Стройинновация» в Зеленограде расположен по адресу Московская область, г. о. Солнечногорск, р.п. Андреевка, ул. Георгиевская, земельный участок 1.

Часы работы: с 9.00 до 20.00.

Телефон: 8-499-214-2-214.

ЖК «Зеленоград Ривьера» — застройщик ООО «СЗ «ПартнерИнвест» ИНН 2460094322, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

ЖК «Андреевка Life» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «КапиталИнвест» ИНН 2465153204, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

Реклама
Реклама
ЖК «Зеленоград Ривьера» — амбициозный проект на рынке недвижимости Зеленограда от ГК «СтройИнновация» Реклама
Автобусный шаттл от метро «Ховрино» до терминала D в Шереметьево возобновит работу 1 июня Новости
«Зеленопарк» снова эвакуируют. Третий раз за последнюю неделю Новости
Вакансия «Мастер маникюра и педикюра» в салон 4hands (ТЦ «Зеленопарк») — ждут и опытных, и начинающих специалистов Реклама
На станции Крюково теперь можно оплатить проезд по биометрии — эту технологию называют ещё «оплата взглядом» Новости
Водолазы почистили Городской пруд и Черном озере от опасных предметов Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — до 5 июня в ДК «Метролог». Две премьеры! Реклама
Мэр Собянин высказался против запрета самокатов на тротуарах — «надо искать компромисс» Новости
Началась очистка пруда Быково болото в 1-м микрорайоне от ила и мусора Новости
Скидка 20% на исследования у доктора Наседкина — до конца июня в Гастроцентре Реклама
Пожар в трансформаторной будке оставил без электричества 12-й микрорайон Новости
Тротуарные ограждения поставят в трёх местах Зеленограда. Это очень странное решение Новости
Финал конного дерби в Horseka 29-30 июня — яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman Реклама
Два светофора на пешеходных переходах поставят в 10 и 14-м микрорайонах. Это всё, что запланировано на этот год по программе установки светофоров на широких дорогах Новости
Курьеров, снимавших штаны перед камерой в лифте, поймали. Они извинились за свой «немножко неадекватный поступок» Новости
Вакансии компании, занимающейся нанесением принтов на одежду — требуются упаковщик, бухгалтер и старший смены Реклама
Льготы на проезд по М-11 просит ввести и партия «Справедливая Россиия», перехватывая идею у зеленоградского депутата Новости
Ремонт фонтан в парке Победы за сто миллионов кажется законченным — однако его снова нужно подлатать Новости
Летний сезон в Starset — суперакции для всех новых учеников школы-студии Реклама
«Зеленоградский чикатило» Юрий Гриценко может оказаться на свободе уже в следующем месяце Новости
Сказочной карете — ветерану детских площадок Зеленограда — исполнилось 30 лет Истории
Летние развлекательно-образовательные интенсивы в детском Центре «Учи.ру» в Зеленограде Реклама
Провести капитальный ремонт в корпусе 145 оказалось невозможно, потому что жители не пускали рабочих в квартиры Новости
Летние лагеря в Зеленограде - выбирайте по программе, месту, возрасту и другим параметрам Гид
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Вход в строящийся подземный переход на станции Крюково со стороны нового города оказался открыт. Но только с одной стороны Новости
20 мая - день рождения МЖК - самого необычного микрорайона Зеленограда. Вот его история Истории
Виртуальная реальность (VR) в «Мегазаре» — вас ждут армии зомби, колонизация Марса, шутеры по мотивам Fortnite и Minecraft и многое другое Реклама
Посетителей «Зеленопарка» эвакуировали после сообщения о минировании Новости
Дуб в честь знаменитого земляка — писателя Бориса Васильева — посадили в Солнечногорске Новости
Проведи лето ярко — на волне «Культурных каникул» Реклама
Каршеринг стал безопаснее: ДТП меньше, поездок больше Новости
Вступили в силу новые требования к внешнему виду курьеров на велосипедах и самокатах Новости
Парковку на Крюковской площади, на площадке возле корпусов 834, закрывают на ремонт Новости
За эмоциями — в «ТутБатут»! Реклама
Требуются упаковщики и грузчики на склад в Зеленограде — фиксированная оплата 250 руб/час Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру