ЖК «Зеленоград Ривьера» расположен в шаговой доступности от исторического центра Зеленограда на улице Летчика Полагушина. Территория комплекса включает в себя 4 современных жилых здания, высотой до 15 этажей. В проекте представлены разнообразные планировочные решения — от квартир-студий 27, 7 кв.м до трехкомнатных с площадью 82, 3 кв.м.
14 мая был залит первый куб бетона в фундамент жилого комплекса «Зеленоград Ривьера». Это стало отправной точкой для реализации, пожалуй, самого амбициозного проекта на рынке недвижимости Зеленограда.
На текущий момент более 15% квартир уже нашли своих владельцев, что подчёркивает особый интерес покупателей к данному проекту. Находясь в центре города, ЖК «Зеленоград Ривьера» в то же время окружен лесным массивом. Жители смогут любоваться природой, гулять на свежем воздухе, не выезжая за пределы города. Все социально значимые объекты Зеленограда находятся в шаговой доступности. Для тех, кому важно жить в ритме большого города немаловажным преимуществом станет тот факт, что жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от площади Юности, на которой расположен популярный фитнес-центр, торговый центр, лучшие рестораны и сетевые магазины. Для любителей активного отдыха зимой работает каток.
Концепция благоустройства этого проекта родилась благодаря его особому месторасположению и была продумана до мелочей. Спортивные площадки и разнообразные сценарии озеленения. Большой подземный паркинг, из которого можно подняться в свою квартиру на лифте.
Безопасность внутри домов будет обеспечена за счет системы видеонаблюдения. Первые этажи комплекса спроектированы под различные коммерческие помещения, в которых разместится вся необходимая инфраструктура для жизнеобеспечения комплекса.
Кроме того, на территории «Зеленоград Ривьера» будет работать собственный детский сад, а буквально по соседству находятся школы, детские клубы и поликлиника.
Дизайнерские интерьеры входных групп являются логичным продолжением архитектуры зданий и концепции благоустройства территории. Панорамное остекление, характерное для пространств бизнес-класса, обеспечивает максимум света уже на пороге вашего жилого дома. Природные мотивы, цвета и материалы в отделке подчеркнут уникальность жилого комплекса, созданного для комфортной и активной жизни в окружении первозданной природы.
В настоящий момент все строительные работы ведутся быстрыми темпами и даже с опережением графика. Строительство комплекса ведет ООО «Специализированный застройщик «ПартнерИнвест», входящий в группу компаний «СтройИнновация» с головным офисом в Красноярске. Сдача объектов раньше заявленного срока и сохранение высочайшего уровня качества — главный стандарт работы ГК «СтройИнновация». Именно поэтому уже шестой месяц подряд по данным портала ЕРЗ.РФ застройщику присваивается наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода жилья.
Группа компаний «СтройИнновация» была основана в 2015 году и за это время успела зарекомендовать себя как надёжный федеральный застройщик, добавив в свой портфель ряд значимых объектов. Один из них — жилой комплекс «Пушкин» в Красноярске, ставший финалистом премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса СФО». Флагманский проект компании — ЖК «Univers» в Красноярске занял 2 место в масштабной премии «ТОП ЖК-2024» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Красноярском крае».
Все объекты строительства от «СтройИнновации» задают принципиально новый стандарт жилой недвижимости, отличающийся неповторимым архитектурным стилем, комфортной плотностью застройки, быстрым доступом к необходимой инфраструктуре и вниманием к удобству каждого жителя.
Еще одна точка на карте проектов ГК «СтройИнновация» — жилой комплекс «Андреевка LIFE», который возводится рядом с Зеленоградом.
«Андреевка LIFE» — это масштабный проект комфорт-класса, включающий в себя 8 монолитных домов, уютные дворы, детские и спортивные площадки и наземный паркинг на 455 машиномест.
Здесь предусмотрен широкий выбор планировок — от лаконичных студий площадью 27,8 кв.м. до трехкомнатных квартир площадью 72,7 кв. м. Все квартиры будут сдаваться с отделкой White Box. Такой тип отделки позволяет клиентам быстрее переехать в свои квартиры.
Будущие жители ЖК «Андреевна LIFE» будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой. На территории комплекса идет строительство собственного детского сада на 150 мест. Его введут в эксплуатацию вместе с первой очередью строительства. На первых этажах корпусов планируются помещения под коммерческую недвижимость. Любители активного отдыха оценят близость фитнес-центров, открытых спортивных площадок, стадионов и ледового дворца. Те, кто предпочитают отдых на природе, смогут насладиться прогулками по окружающему комплекс лесному массиву.
Дизайнерские входные группы, успевшие стать визитной карточкой ГК «СтройИнновация», в этом проекте отличаются особой эстетикой. Максимум пространства и света призваны создать оазис комфорта и спокойствия.
Как и в ЖК «Зеленоград Ривьера», в «Андреевка LIFE» особое внимание уделено концепции благоустройства, которая включает в себя безопасные игровые площадки, зоны workout, спортивные площадки, зоны для тихого и комфортного отдыха с беседками в экостиле.
В пяти корпусах первой очереди запроектировано 850 квартир. Кроме того, везде кроме четвертого корпуса, предусмотрены отдельные площади под кладовые, что позволит жильцам освободить свои квартиры от сезонных и редко используемых вещей.
Срок сдачи первой очереди запланирован на второй квартал 2025 года. В данный момент ведутся монолитные работы, кладка блока и возведение межквартирных и межкомнатных перегородок.
Безопасность, комфорт и эстетика — ключевые принципы, которыми руководствуется ГК «СтройИнновация» при проектировании своих жилых объектов. Их задача — создать ощущение дома, которое не будет ограничено рамками квартиры.
Офис продаж, в котором вы сможете получить информацию по двум проектам ГК «Стройинновация» в Зеленограде расположен по адресу Московская область, г. о. Солнечногорск, р.п. Андреевка, ул. Георгиевская, земельный участок 1.
Часы работы: с 9.00 до 20.00.
Телефон: 8-499-214-2-214.
ЖК «Зеленоград Ривьера» — застройщик ООО «СЗ «ПартнерИнвест» ИНН 2460094322, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф
ЖК «Андреевка Life» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «КапиталИнвест» ИНН 2465153204, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф