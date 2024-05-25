На текущий момент более 15% квартир уже нашли своих владельцев, что подчёркивает особый интерес покупателей к данному проекту. Находясь в центре города, ЖК «Зеленоград Ривьера» в то же время окружен лесным массивом. Жители смогут любоваться природой, гулять на свежем воздухе, не выезжая за пределы города. Все социально значимые объекты Зеленограда находятся в шаговой доступности. Для тех, кому важно жить в ритме большого города немаловажным преимуществом станет тот факт, что жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от площади Юности, на которой расположен популярный фитнес-центр, торговый центр, лучшие рестораны и сетевые магазины. Для любителей активного отдыха зимой работает каток.

Концепция благоустройства этого проекта родилась благодаря его особому месторасположению и была продумана до мелочей. Спортивные площадки и разнообразные сценарии озеленения. Большой подземный паркинг, из которого можно подняться в свою квартиру на лифте.