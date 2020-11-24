На сегодня комплекс заселен уже больше, чем наполовину. Это значит, что с будущими соседями можно познакомиться заранее. Наконец, купить жилье здесь можно не только за наличные, но и в рассрочку или ипотеку. Застройщик работает со всеми ведущими банками.

Готовы узнать больше?

ЖК «Первый Зеленоградский»:

на сайте проекта

в инстаграме @perviy_zelenogradskiy

по телефону 8-495-126-85-90

Адрес офиса продаж: Солнечногорский район, деревня Голубое, Трехсвятская улица, дом 13.

Время работы: Будни с 9.00 до 20.00, выходные с 10.00 до 20.00.