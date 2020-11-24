Крупный жилой микрорайон «Первый Зеленоградский» от застройщика ГК «Сибпромстрой» расположен в экологически чистом районе Подмосковья, в двух километрах от Зеленограда. Это современный ЖК, дома которого соответствуют высокому классу энергоэффективности.
Удобное месторасположение. Комплекс находится в двух километрах от Зеленограда и в получасе езды от Москвы на электричке. Рядом Пятницкое, Ленинградское шоссе и платная М-11. На территории комплекса ходят постоянные маршруты общественного транспорта.
В ЖК продается только на 100% готовое жилье. Вы не ждете, пока дом достроят и не платите за воздух. В «Первом Зеленоградском» демократичные цены: 1-комнатные 48,4 кв. м — от 3,67 млн., рублей; 2-комнатные 71,3 кв. м — от 4,6 млн., рублей, 3-комнатные 80,5 кв.м — от 4,99 млн., рублей; 4-комнатные 102,2 кв. м — от 6,2 млн., рублей.
Комплекс находится в экологически чистом районе Подмосковья. Здесь действительно легко дышится. На территории комплекса своя инфраструктура. Детский сад, частная школа, детские и спортивные площадки, магазины, кафе, храм и дом Причта. По мере окончания стройки территория комплекса благоустраивается прогулочными дорожками и зелеными насаждениями. Дома ЖК «Первый Зеленоградский» очень теплые. При строительстве используется современный комплекс энергоэффективных технологий, что уменьшает стоимость ЖКУ.
Есть свои паркинги для легковых авто всех классов, гостевые парковки.
Места общего пользования в жилых домах просторные, с современными лифтами OTIS и качественной отделкой плиткой Kerama Marazzi.
На сегодня комплекс заселен уже больше, чем наполовину. Это значит, что с будущими соседями можно познакомиться заранее. Наконец, купить жилье здесь можно не только за наличные, но и в рассрочку или ипотеку. Застройщик работает со всеми ведущими банками.
Готовы узнать больше?
ЖК «Первый Зеленоградский»:
- на сайте проекта
- в инстаграме @perviy_zelenogradskiy
- по телефону 8-495-126-85-90
Адрес офиса продаж: Солнечногорский район, деревня Голубое, Трехсвятская улица, дом 13.
Время работы: Будни с 9.00 до 20.00, выходные с 10.00 до 20.00.