По данным аналитиков МегаФона, число москвичей, пользующихся сайтами для формирования вишлистов, в ноябре выросло втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Жители столицы стали активнее делиться своими пожеланиями к новогодним праздникам, стараясь избежать неудачных сюрпризов.

День написания писем Деду Морозу традиционно отмечается 4 декабря. При этом рост интереса к сервисам со списками желаний начался ещё до этой даты, которая считается днем официального старта так называемой «почтовой кампании» главного зимнего волшебника.

В то время как в прошлом году наибольшая активность в составлении вишлистов пришлась на декабрь, в этом сезоне москвичи начали планировать подарки уже в октябре. Вероятно, такой заблаговременный подход позволяет снизить уровень предпраздничной суеты и избежать ажиотажа в последние дни перед каникулами.

Наиболее организованно к подготовке к Новому году подошли жители столицы в возрасте 25-34 лет — на их долю приходится 36% от общего числа пользователей вишлистов. Значительную часть аудитории также составляют москвичи 35-44 лет (34%) и горожане в возрасте 45-54 лет (16%). При этом женщины проявляют заметно большую активность в текущем году: они в 2,3 раза чаще формируют списки желаемых подарков, чем в прошлом. В целом на них приходится 63% трафика.