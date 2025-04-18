В проекте представлены квартиры с отделкой в уже сданном доме с возможностью выбора квартир с мебелью.
- Готовые квартиры
- Квартиры с мебелью
- Московская прописка
Действует акция «Приведи клиента», где вы можете получить приятный бонус в размере 50 000 нового клиента.
А в ЖК на Окской действует акция «Приведи клиента» по которой вы можете получить 100 000 рублей.
Более подробную информацию можете получить
- в официальном телеграм-канале
- на официальном сайте
- а также по телефонам
8-915-320-77-11
8-915-320-33-77
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости