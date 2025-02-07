В нашем проекте представлены квартиры с отделкой в уже сданном доме с возможностью выбора квартир с мебелью.

Готовые квартиры

Квартиры с мебелью

Московская прописка

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