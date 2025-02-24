Жилой комплекс «Андреевка Life»: комфорт и природа рядом с Зеленоградом 24.02.2025 Реклама ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „КАПИТАЛИНВЕСТ“» ИНН:2465153204 erid:2VSb5x5yyWp

ЖК «Андреевка Life» — строящийся проект в 5 минутах от Зеленограда. Если вы не готовы выбирать между городским комфортом и благоприятной экологией — этот комплекс создан для вас.

Уникальный жилой комплекс для современной жизни

«Андреевка Life» включает в себя восемь монолитных домов с благоустроенными дворами, детскими и спортивными площадками, собственным детским садом на 170 мест, многоуровневым наземным паркингом и дизайнерскими входными группами. Комплекс расположен в окружении лесного массива, что позволяет жителям наслаждаться свежим воздухом и живописными пейзажами. А развитая социальная и коммерческая инфраструктура сделает повседневную жизнь здесь комфортной для каждого.

Строительство комплекса ведется по графику и уже в этом году покупатели первой очереди получат ключи от своих новых квартир.

На данный момент в жилом комплексе ведутся работы по облицовке фасадов, остеклению витражных конструкций балконов, отделке мест общего пользования и квартир.

Надёжный застройщик и динамичное развитие

Проект реализуется группой компаний «СтройИнновация», федеральным застройщиком, работающим на рынке с 2015 года. Компания ведёт свою деятельность в трёх субъектах страны: Красноярске, Москве и Московской области и специализируется на строительстве многоквартирных домов. ГК «СтройИнновация» ежегодно наращивает объемы строительства и задаёт в городах присутствия высокие стандарты комфортного и безопасного жилья.

Надежность и ответственность застройщика подтверждается и экспертным сообществом: третий год подряд компания становится лауреатом Золотого знака «Надежный застройщик России», а в 2024 году все объекты компании были удостоены этой высокой награды. Эта престижная премия, учрежденная Фондом развития механизмов гражданского контроля (РМГК), является признанием высочайших стандартов надежности и добросовестности в жилищном строительстве.

Выгодное расположение и транспортная доступность

Жилой комплекс «Андреевка Life» выгодно расположен рядом с Зеленоградом. Для удобства жителей здесь будут обустроены пешеходные зоны, ведущие к остановкам общественного транспорта, что позволит добраться до станции МЦД Крюково за 10-15 минут.

Современная отделка и благоустройство

Квартиры в ЖК «Андреевка Life» сдаются с предчистовой отделкой. Это поможет снизить затраты при ремонте, сэкономит время и силы с момента получения ключей до новоселья. Внутри квартир уже выровнены стены, выполнена стяжка пола и проведены все необходимые коммуникации.

В ЖК «Андреевка Life» предусмотрено ландшафтное озеленение и уютные зоны для отдыха, в том числе беседки в эко-стиле, детские площадки с соблюдением повышенных требований безопасности и workout зоны для любителей активного отдыха.

Один из стандартов работы группы компаний «СтройИнновация» — это стильные входные группы, интерьер которых разрабатывается ведущими дизайнерами. Не стал исключением и жилой комплекс «Андреевка Life». Все дома комплекса оборудованы современными скоростными лифтами.

Ищете ли вы практичную студию или просторную трехкомнатную квартиру — в ЖК «Андреевка Life» вы найдёте планировку, которая удовлетворит любой ваш запрос.

В проекте предусмотрены:

Инфраструктура квартала

В непосредственной близости от ЖК «Андреевка Life» расположены магазины, школы, медицинские учреждения и зоны для прогулок. А для самых маленьких жителей на территории комплекса предусмотрен детский сад на 170 мест. Все, что нужно для комфортной жизни, находится рядом, а значит вам не придется тратить время на дальние поездки для выполнения повседневных бытовых задач.

Для покупателей квартир в ЖК «Андреевка Life» застройщик разработал различные варианты:

  • беспроцентная рассрочка — удобный график оплаты позволит вносить платежи пока строится дом
  • отсрочка платежа — удобный формат для тех, кто не готов вносить всю сумму сразу
  • семейная ипотека по ставке 6% без завышения стоимости квартиры
  • материнский капитал — вы можете использовать его для частичного наличного расчета или внести в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Не ищите компромисс между жизнью в гармонии с природой и привычным городским комфортом. Выбирайте жилой комплекс «Андреевка Life».

Контакты

Чтобы узнать больше, зайдите на сайт andreevka.life или обратитесь в отдел продаж, который находится непосредственно на строительной площадке на Георгиевском шоссе и работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

Телефон: 8-499-645-54-53
Сайт: andreevka.life

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