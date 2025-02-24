Уникальный жилой комплекс для современной жизни

«Андреевка Life» включает в себя восемь монолитных домов с благоустроенными дворами, детскими и спортивными площадками, собственным детским садом на 170 мест, многоуровневым наземным паркингом и дизайнерскими входными группами. Комплекс расположен в окружении лесного массива, что позволяет жителям наслаждаться свежим воздухом и живописными пейзажами. А развитая социальная и коммерческая инфраструктура сделает повседневную жизнь здесь комфортной для каждого.

Строительство комплекса ведется по графику и уже в этом году покупатели первой очереди получат ключи от своих новых квартир.

На данный момент в жилом комплексе ведутся работы по облицовке фасадов, остеклению витражных конструкций балконов, отделке мест общего пользования и квартир.