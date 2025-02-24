ЖК «Андреевка Life» — строящийся проект в 5 минутах от Зеленограда. Если вы не готовы выбирать между городским комфортом и благоприятной экологией — этот комплекс создан для вас.
«Андреевка Life» включает в себя восемь монолитных домов с благоустроенными дворами, детскими и спортивными площадками, собственным детским садом на 170 мест, многоуровневым наземным паркингом и дизайнерскими входными группами. Комплекс расположен в окружении лесного массива, что позволяет жителям наслаждаться свежим воздухом и живописными пейзажами. А развитая социальная и коммерческая инфраструктура сделает повседневную жизнь здесь комфортной для каждого.
Строительство комплекса ведется по графику и уже в этом году покупатели первой очереди получат ключи от своих новых квартир.
На данный момент в жилом комплексе ведутся работы по облицовке фасадов, остеклению витражных конструкций балконов, отделке мест общего пользования и квартир.
Проект реализуется группой компаний «СтройИнновация», федеральным застройщиком, работающим на рынке с 2015 года. Компания ведёт свою деятельность в трёх субъектах страны: Красноярске, Москве и Московской области и специализируется на строительстве многоквартирных домов. ГК «СтройИнновация» ежегодно наращивает объемы строительства и задаёт в городах присутствия высокие стандарты комфортного и безопасного жилья.
Надежность и ответственность застройщика подтверждается и экспертным сообществом: третий год подряд компания становится лауреатом Золотого знака «Надежный застройщик России», а в 2024 году все объекты компании были удостоены этой высокой награды. Эта престижная премия, учрежденная Фондом развития механизмов гражданского контроля (РМГК), является признанием высочайших стандартов надежности и добросовестности в жилищном строительстве.
Жилой комплекс «Андреевка Life» выгодно расположен рядом с Зеленоградом. Для удобства жителей здесь будут обустроены пешеходные зоны, ведущие к остановкам общественного транспорта, что позволит добраться до станции МЦД Крюково за 10-15 минут.
Квартиры в ЖК «Андреевка Life» сдаются с предчистовой отделкой. Это поможет снизить затраты при ремонте, сэкономит время и силы с момента получения ключей до новоселья. Внутри квартир уже выровнены стены, выполнена стяжка пола и проведены все необходимые коммуникации.
В ЖК «Андреевка Life» предусмотрено ландшафтное озеленение и уютные зоны для отдыха, в том числе беседки в эко-стиле, детские площадки с соблюдением повышенных требований безопасности и workout зоны для любителей активного отдыха.
Один из стандартов работы группы компаний «СтройИнновация» — это стильные входные группы, интерьер которых разрабатывается ведущими дизайнерами. Не стал исключением и жилой комплекс «Андреевка Life». Все дома комплекса оборудованы современными скоростными лифтами.
Ищете ли вы практичную студию или просторную трехкомнатную квартиру — в ЖК «Андреевка Life» вы найдёте планировку, которая удовлетворит любой ваш запрос.
В проекте предусмотрены:
- студии от 27 до 28 квадратных метров
- однокомнатные квартиры от 35 до 40 квадратных метров
- двухкомнатные квартиры от 41 до 69 квадратных метров
- трехкомнатные квартиры от 69 до 72 квадратных метров
- кладовые помещения от 3 до 7 квадратных метров.
В непосредственной близости от ЖК «Андреевка Life» расположены магазины, школы, медицинские учреждения и зоны для прогулок. А для самых маленьких жителей на территории комплекса предусмотрен детский сад на 170 мест. Все, что нужно для комфортной жизни, находится рядом, а значит вам не придется тратить время на дальние поездки для выполнения повседневных бытовых задач.
Для покупателей квартир в ЖК «Андреевка Life» застройщик разработал различные варианты:
- беспроцентная рассрочка — удобный график оплаты позволит вносить платежи пока строится дом
- отсрочка платежа — удобный формат для тех, кто не готов вносить всю сумму сразу
- семейная ипотека по ставке 6% без завышения стоимости квартиры
- материнский капитал — вы можете использовать его для частичного наличного расчета или внести в качестве первоначального взноса по ипотеке.
Не ищите компромисс между жизнью в гармонии с природой и привычным городским комфортом. Выбирайте жилой комплекс «Андреевка Life».
Чтобы узнать больше, зайдите на сайт andreevka.life или обратитесь в отдел продаж, который находится непосредственно на строительной площадке на Георгиевском шоссе и работает ежедневно с 9:00 до 20:00.
Телефон: 8-499-645-54-53
Сайт: andreevka.life
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