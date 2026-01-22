Парная —
4000 рублей ? 1980 рублей
Чан с хвоей и цитрусами —
2000 рублей ? 980 рублей
Массаж —
3500 рублей ? 2480 рублей
Пар-мастер —
4000 рублей ? 1980 рублей
Направления:
- Йога «Хатха»
- Йога «Flow»
- Йога «Женское здоровье»
- Медитация и дыхательные практики «Пранаяма»
- Тайские практики
- Женские ретриты
- Арома-бани
- Пар-мастер
Адрес:
150 метров от станции Фирсановская
улица Мцыри, дом 2 — Яндекс.Карты
График работы:
• Пятница — с 18:00 до 23:00
• Суббота — с 10:00 до 23:00
• Воскресенье — с 10:00 до 22:00
https://t.me/yogadachasnangharpatraka
MAX — 8-977-103-09-10
Телефон — 8-977-103-09-10
