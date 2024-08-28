Желаете ребенку успешной карьеры? Не упустите шанс — дни открытых дверей в IT-школе «Алгоритмика Зеленоград» 28.08.2024 Peклама ИП Ульянова И.А. ИHH:344306413704 еrid:2VSb5whUeiC

IT-школа приглашает всех любознательных и творческих детей на бесплатные пробные занятия.

Места для записи ещё есть

  • 31 августа, суббота: 12:00-16:00
  • 1 сентября, воскресенье: 12:00-17:00
  • 7 сентября, суббота: 12:00-17:00
  • 8 сентября, воскресенье: 12:00-16:00

Направления 6-18 лет

  • Логика и программирование
  • Комп. грамотность
  • Программирование на scratch, питон
  • Видеоблогинг и дизайн
  • Создание игр на roblox и unity
  • Создание сайтов
  • Майнкрафт на питоне
  • Фронтенд разработка

На занятиях ребята смогут создать первые IТ-проекты, а также получат обратную связь от опытного преподавателя.

Укажите промокод «1000», оставляя заявку, и получите скидку 1000 р. на занятия.

Площадки:

  • Пл. Юности, 2с1
  • Детский клуб «Буракова», Георгиевский пр-т, 33к6
  • Языковой центр «Language Link», корпус 1649
  • Центр English-In, д. Голубое, Тверецкий проезд, стр. 20А, корпус 1
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