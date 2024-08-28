IT-школа приглашает всех любознательных и творческих детей на бесплатные пробные занятия.

Места для записи ещё есть

31 августа, суббота: 12:00-16:00

1 сентября, воскресенье: 12:00-17:00

7 сентября, суббота: 12:00-17:00

8 сентября, воскресенье: 12:00-16:00

Направления 6-18 лет

Логика и программирование

Комп. грамотность

Программирование на scratch, питон

Видеоблогинг и дизайн

Создание игр на roblox и unity

Создание сайтов

Майнкрафт на питоне

Фронтенд разработка

На занятиях ребята смогут создать первые IТ-проекты, а также получат обратную связь от опытного преподавателя.



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