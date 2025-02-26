Также в ресторане проходит масленичная неделя: с 24.02.2025 по 2.03.2025.

Шеф-повар ресторана приготовил для вас ажурные блинчики с разнообразными начинками.



А за подписку на профиль ресторана в любой из соцсетей вы можете получить порцию блинов в подарок — просто подпишитесь на профиль ресторана и напишите в сообщения «блины». Порция блинов будет ждать вас на БОРТу 305.