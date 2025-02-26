Ууу…лётный fest на «БОРТу 305» продолжается и следующая остановка ресторана — Италия.
С 24.02.2025 по 16.03.2025 включительно.
Погрузитесь в атмосферу многовековых традиций культуры и разнообразие национальной кухни.
- Традиционные декорации перенесут вас в древние города Италии.
- Откройте для себя изысканные вкусы в новых блюдах от шеф-повара.
- Наслаждайтесь живой музыкой от талантливых исполнителей ресторана по пятницам и субботам.
По субботам для всех гостей ресторана иммерсивное шоу, которое не оставит равнодушным ни одного гостя.
Также в ресторане проходит масленичная неделя: с 24.02.2025 по 2.03.2025.
Шеф-повар ресторана приготовил для вас ажурные блинчики с разнообразными начинками.
А за подписку на профиль ресторана в любой из соцсетей вы можете получить порцию блинов в подарок — просто подпишитесь на профиль ресторана и напишите в сообщения «блины». Порция блинов будет ждать вас на БОРТу 305.
Изумительная Италия и традиционная масленица ждут вас на «БОРТу 305».
Рекомендуем бронировать столы заранее: 8-499-455-51-55
Адрес: Центральный проспект, к305
Узнать подробнее о фестивале: https://bort305.ru/festivali/
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